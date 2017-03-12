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"آل الشيخ" يوجّه أئمة المساجد بترك صف بين كل صفين في الصلوات الخمس

حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أئمة المساجد في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.

جاء ذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس "كورونا".

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوجّه أئمة المساجد بترك صف بين كل صفين في الصلوات الخمس
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أئمة المساجد في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.

جاء ذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس "كورونا".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:47 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:48 PM

"آل الشيخ" يوجّه أئمة المساجد بترك صف بين كل صفين في الصلوات الخمس

حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية

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عبدالله الراجحي - جدة
11
5,725

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أئمة المساجد في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.

جاء ذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس "كورونا".

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