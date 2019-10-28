أمير الباحة يطلق مشروعًا للخدمات الإنسانية والتطوعية بالمنطقة

سيضم نخبة من الأكاديميين وذوي الخبرات

أصدر أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، توجيهًا بإنشاء مركز يُعنى بالجوانب الإنسانية والتطوعية بالمنطقة، وذلك من أجل خدمة أبناء المنطقة في قطاعي تهامة والسراة والبادية.

كما يُعنى المركز بالجوانب التطوعية، وتفعيل ثقافة التطوع في المجتمع من أجل خلق روح التعاون والتكاتف والتآزر التي حث عليها الدين الحنيف، كما حرص سموه أن يكون من أهم أولويات المركز خدمة الفئات المحتاجة وتقديم العون والمساعدة، وكذلك تقديم الخدمات المهمة لدى الجهات الأخرى.

وتضمن التوجيه باختيار موقع للمركز بمدينة الباحة، يسهل الوصول إليه وتجهيزه بكل المحتويات التي تساعد القائمين عليه من أداء مهامهم، مع الأخذ في الاعتبار بإدخال التقنية الحديثة والمعلومات الرقمية التي توفر مزيدًا من البيانات المرجعية، التي تساعد المركز في أداء واجباته على الوجه المطلوب.

يُذكر أن مركز الخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية سيكون نوعيًا، وسيضم نخبة من الأكاديميين وذوي الخبرات في الأعمال التطوعية، مما سيحقق نجاحًا مميزًا في ظل دعم ورعاية أمير منطقة الباحة.