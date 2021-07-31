النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا؛ وذلك خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.782 فردًا، وقسم الطوارئ 652 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ365 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 173 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 97 فردًا، وعيادة التحصين 19 شخصًا؛ فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 303 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 249 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ3.096 مريضًا، وراجع الصيدلية 2.621 مراجعًا، وقسم الرعاية الصحية 1.396 شخصًا، وراجع قسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 26 حالة؛ فيما استقبل قسم التنويم مريضين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع
سبق

قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا؛ وذلك خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.782 فردًا، وقسم الطوارئ 652 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ365 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 173 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 97 فردًا، وعيادة التحصين 19 شخصًا؛ فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 303 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 249 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ3.096 مريضًا، وراجع الصيدلية 2.621 مراجعًا، وقسم الرعاية الصحية 1.396 شخصًا، وراجع قسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 26 حالة؛ فيما استقبل قسم التنويم مريضين.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:44 PM

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
1
692

قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا؛ وذلك خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.782 فردًا، وقسم الطوارئ 652 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ365 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 173 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 97 فردًا، وعيادة التحصين 19 شخصًا؛ فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 303 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 249 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ3.096 مريضًا، وراجع الصيدلية 2.621 مراجعًا، وقسم الرعاية الصحية 1.396 شخصًا، وراجع قسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 26 حالة؛ فيما استقبل قسم التنويم مريضين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة