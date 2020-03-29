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"أجياد مكة" تطلق مبادرات للبقاء في المنازل ومنع التجمعات للوقاية من "كورونا"

"الجفري": تضمنت إنتاج مقاطع مرئية وتصاميم بلغات متعددة عن الإجراءات الصحية

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، عددًا من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منها، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الدينية.

وتأتي هذه المبادرات انطلاقًا من دور الجمعية الدعوي والتوعوي في تثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة وعموم المجتمع عامة بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد الدكتور عصام الجفري، إن هذه المبادرات تهدف لتقديم عددٍ من الخدمات التوعوية والدعوية والتثقيفية, وكيفية الوقاية من هذا الفيروس من خلال إنتاج العديد من المقاطع المرئية والتصاميم الإرشادية, لتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بقرارات الدولة, من أهمها البقاء في المنازل, ومنع التجمعات, وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بلغات مختلفة. وأوضح "الجفري" أن الجمعية وفرت مترجمين بلغات متنوعة لتوعية وإرشاد المستشفيات والفنادق, بالتنسيق مع التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة, كما قدمت لهم الهدايا الدعوية عبارة عن حقيبة دعوية تضم كمامات ومعقمات وسجادة صلاة وسبحة وكتيب دعوي, إضافة إلى ذلك تزويد الفنادق بالمنطقة المركزية بمواد دعوية لعرضها في الشاشات الإلكترونية.

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"أجياد مكة" تطلق مبادرات للبقاء في المنازل ومنع التجمعات للوقاية من "كورونا"
سبق

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، عددًا من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منها، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الدينية.

وتأتي هذه المبادرات انطلاقًا من دور الجمعية الدعوي والتوعوي في تثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة وعموم المجتمع عامة بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد الدكتور عصام الجفري، إن هذه المبادرات تهدف لتقديم عددٍ من الخدمات التوعوية والدعوية والتثقيفية, وكيفية الوقاية من هذا الفيروس من خلال إنتاج العديد من المقاطع المرئية والتصاميم الإرشادية, لتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بقرارات الدولة, من أهمها البقاء في المنازل, ومنع التجمعات, وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بلغات مختلفة. وأوضح "الجفري" أن الجمعية وفرت مترجمين بلغات متنوعة لتوعية وإرشاد المستشفيات والفنادق, بالتنسيق مع التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة, كما قدمت لهم الهدايا الدعوية عبارة عن حقيبة دعوية تضم كمامات ومعقمات وسجادة صلاة وسبحة وكتيب دعوي, إضافة إلى ذلك تزويد الفنادق بالمنطقة المركزية بمواد دعوية لعرضها في الشاشات الإلكترونية.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:24 PM

"أجياد مكة" تطلق مبادرات للبقاء في المنازل ومنع التجمعات للوقاية من "كورونا"

"الجفري": تضمنت إنتاج مقاطع مرئية وتصاميم بلغات متعددة عن الإجراءات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، عددًا من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منها، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الدينية.

وتأتي هذه المبادرات انطلاقًا من دور الجمعية الدعوي والتوعوي في تثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة وعموم المجتمع عامة بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد الدكتور عصام الجفري، إن هذه المبادرات تهدف لتقديم عددٍ من الخدمات التوعوية والدعوية والتثقيفية, وكيفية الوقاية من هذا الفيروس من خلال إنتاج العديد من المقاطع المرئية والتصاميم الإرشادية, لتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بقرارات الدولة, من أهمها البقاء في المنازل, ومنع التجمعات, وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بلغات مختلفة. وأوضح "الجفري" أن الجمعية وفرت مترجمين بلغات متنوعة لتوعية وإرشاد المستشفيات والفنادق, بالتنسيق مع التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة, كما قدمت لهم الهدايا الدعوية عبارة عن حقيبة دعوية تضم كمامات ومعقمات وسجادة صلاة وسبحة وكتيب دعوي, إضافة إلى ذلك تزويد الفنادق بالمنطقة المركزية بمواد دعوية لعرضها في الشاشات الإلكترونية.

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