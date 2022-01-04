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المركز الطبي بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على اعتماد "سباهي"

بعد اجتيازه بنِسَب عالية وبنجاح لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة

حصل المركز الطبي بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI"؛ وذلك بعد اجتيازه لتقييم شامل ومتكامل لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز.

ويأتي هذا الإنجاز تجسيدًا لاستراتيجية المجموعة القائمة على الالتزام الصارم بأعلى معايير نظم الجودة والتطوير، والاهتمام بأمن وسلامة المرضى، والسعي لتوفير أفضل سبل الراحة والسلامة لمراجعيها.

من جهته قال عبدالرحمن الدريس المدير التنفيذي لمجمع العليا الطبي بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: إن المجمع يعتز كثيرًا بالحصول على اعتماد المركز السعودي؛ مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء بعد تقييم دقيق وشامل لمستوى الرعاية والجودة من خلال عدد كبير من المعايير العلمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية؛ حيث صممت تلك المعايير بناء على أفضل الممارسات الدولية في المراكز الطبية المميزة والأساليب المثلى لتقديم الرعاية الطبية، حسب ما يحدده الخبراء والجمعيات المهنية ونتائج البحث العلمي.

وأعرب "الدريس" عن ثقته في أن يمثل هذا الاعتماد دافعًا قويًّا للمضي قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة، والتحسين المستمر للأداء سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الإداري؛ وذلك انسجامًا مع رؤية المجموعة المتمثلة في أن تكون مقدم خدمات الرعاية الصحية الأفضل والأكثر موثوقية؛ وذلك من خلال تشغيل وتطوير منشآت طبية عالية الجودة لتقديم خدمات صحية مبتكرة.

واختتم "الدريس" حديثه بالقول: إن مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا نجح في تحقيق نِسَب نجاح عالية جدًّا، وهذا نجاح كبير يُضاف إلى سجل حافل بالاعتمادات والجوائز، التي حصل عليها المجمع، الذي ما فتئ يبرهن على أنه أفضل مستشفى خاص على مستوى المملكة.

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المركز الطبي بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على اعتماد "سباهي"
سبق

حصل المركز الطبي بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI"؛ وذلك بعد اجتيازه لتقييم شامل ومتكامل لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز.

ويأتي هذا الإنجاز تجسيدًا لاستراتيجية المجموعة القائمة على الالتزام الصارم بأعلى معايير نظم الجودة والتطوير، والاهتمام بأمن وسلامة المرضى، والسعي لتوفير أفضل سبل الراحة والسلامة لمراجعيها.

من جهته قال عبدالرحمن الدريس المدير التنفيذي لمجمع العليا الطبي بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: إن المجمع يعتز كثيرًا بالحصول على اعتماد المركز السعودي؛ مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء بعد تقييم دقيق وشامل لمستوى الرعاية والجودة من خلال عدد كبير من المعايير العلمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية؛ حيث صممت تلك المعايير بناء على أفضل الممارسات الدولية في المراكز الطبية المميزة والأساليب المثلى لتقديم الرعاية الطبية، حسب ما يحدده الخبراء والجمعيات المهنية ونتائج البحث العلمي.

وأعرب "الدريس" عن ثقته في أن يمثل هذا الاعتماد دافعًا قويًّا للمضي قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة، والتحسين المستمر للأداء سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الإداري؛ وذلك انسجامًا مع رؤية المجموعة المتمثلة في أن تكون مقدم خدمات الرعاية الصحية الأفضل والأكثر موثوقية؛ وذلك من خلال تشغيل وتطوير منشآت طبية عالية الجودة لتقديم خدمات صحية مبتكرة.

واختتم "الدريس" حديثه بالقول: إن مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا نجح في تحقيق نِسَب نجاح عالية جدًّا، وهذا نجاح كبير يُضاف إلى سجل حافل بالاعتمادات والجوائز، التي حصل عليها المجمع، الذي ما فتئ يبرهن على أنه أفضل مستشفى خاص على مستوى المملكة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:48 AM

المركز الطبي بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على اعتماد "سباهي"

بعد اجتيازه بنِسَب عالية وبنجاح لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المركز الطبي بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI"؛ وذلك بعد اجتيازه لتقييم شامل ومتكامل لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز.

ويأتي هذا الإنجاز تجسيدًا لاستراتيجية المجموعة القائمة على الالتزام الصارم بأعلى معايير نظم الجودة والتطوير، والاهتمام بأمن وسلامة المرضى، والسعي لتوفير أفضل سبل الراحة والسلامة لمراجعيها.

من جهته قال عبدالرحمن الدريس المدير التنفيذي لمجمع العليا الطبي بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: إن المجمع يعتز كثيرًا بالحصول على اعتماد المركز السعودي؛ مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء بعد تقييم دقيق وشامل لمستوى الرعاية والجودة من خلال عدد كبير من المعايير العلمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية؛ حيث صممت تلك المعايير بناء على أفضل الممارسات الدولية في المراكز الطبية المميزة والأساليب المثلى لتقديم الرعاية الطبية، حسب ما يحدده الخبراء والجمعيات المهنية ونتائج البحث العلمي.

وأعرب "الدريس" عن ثقته في أن يمثل هذا الاعتماد دافعًا قويًّا للمضي قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة، والتحسين المستمر للأداء سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الإداري؛ وذلك انسجامًا مع رؤية المجموعة المتمثلة في أن تكون مقدم خدمات الرعاية الصحية الأفضل والأكثر موثوقية؛ وذلك من خلال تشغيل وتطوير منشآت طبية عالية الجودة لتقديم خدمات صحية مبتكرة.

واختتم "الدريس" حديثه بالقول: إن مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا نجح في تحقيق نِسَب نجاح عالية جدًّا، وهذا نجاح كبير يُضاف إلى سجل حافل بالاعتمادات والجوائز، التي حصل عليها المجمع، الذي ما فتئ يبرهن على أنه أفضل مستشفى خاص على مستوى المملكة.

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