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"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

أعرب عن تمنيه الإسراع في تأليفها

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة، إنها بطيئة بعض الشيء".

ورداً على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال "ميقاتي": "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وكلف "ميقاتي" الشهر الماضي بتكليف الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها.

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"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة
سبق

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة، إنها بطيئة بعض الشيء".

ورداً على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال "ميقاتي": "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وكلف "ميقاتي" الشهر الماضي بتكليف الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:21 PM

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

أعرب عن تمنيه الإسراع في تأليفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة، إنها بطيئة بعض الشيء".

ورداً على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال "ميقاتي": "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وكلف "ميقاتي" الشهر الماضي بتكليف الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها.

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