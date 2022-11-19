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جلسات ماراثونية.. الكونجرس يستأنف إجراءات عزل "ترامب"

يستمع لـ9 شهود على مدى 3 أيام.. والإفادات تبث عبر التلفزيون

يستأنف الكونجرس الأميركي اليوم (الثلاثاء) سلسلة جلسات ماراثونية مرتبطة بالتحقيق الخاص بإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث سيستمع لتسعة شهود على مدى ثلاثة أيام، من بينهم سفير تحظى شهادته باهتمام وترقب كبيرين من الديموقراطيين.

ويَمثل مستشارون في البيت الأبيض ودبلوماسيون ومسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، التي تخوض التحقيقات ضد الرئيس الأميركي على قدم وساق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وستبث إفادتهم مباشرة عبر التلفزيون كما إفادات دبلوماسيين ثلاثة من قبلهم الأسبوع الماضي، والهدف من ذلك السماح للأميركيين بتكوين رأيهم الخاص حول محاولات الرئيس حض أوكرانيا على التحقيق بشأن جو بايدن الذي يملك فرصاً كبيرة لمنافسته في السباق الرئاسي عام 2020.

الكونجرس عزل "ترامب"

الرئيسية/ أخبار العالم

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جلسات ماراثونية.. الكونجرس يستأنف إجراءات عزل "ترامب"
سبق

يستأنف الكونجرس الأميركي اليوم (الثلاثاء) سلسلة جلسات ماراثونية مرتبطة بالتحقيق الخاص بإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث سيستمع لتسعة شهود على مدى ثلاثة أيام، من بينهم سفير تحظى شهادته باهتمام وترقب كبيرين من الديموقراطيين.

ويَمثل مستشارون في البيت الأبيض ودبلوماسيون ومسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، التي تخوض التحقيقات ضد الرئيس الأميركي على قدم وساق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وستبث إفادتهم مباشرة عبر التلفزيون كما إفادات دبلوماسيين ثلاثة من قبلهم الأسبوع الماضي، والهدف من ذلك السماح للأميركيين بتكوين رأيهم الخاص حول محاولات الرئيس حض أوكرانيا على التحقيق بشأن جو بايدن الذي يملك فرصاً كبيرة لمنافسته في السباق الرئاسي عام 2020.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
04:28 PM

جلسات ماراثونية.. الكونجرس يستأنف إجراءات عزل "ترامب"

يستمع لـ9 شهود على مدى 3 أيام.. والإفادات تبث عبر التلفزيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستأنف الكونجرس الأميركي اليوم (الثلاثاء) سلسلة جلسات ماراثونية مرتبطة بالتحقيق الخاص بإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث سيستمع لتسعة شهود على مدى ثلاثة أيام، من بينهم سفير تحظى شهادته باهتمام وترقب كبيرين من الديموقراطيين.

ويَمثل مستشارون في البيت الأبيض ودبلوماسيون ومسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، التي تخوض التحقيقات ضد الرئيس الأميركي على قدم وساق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وستبث إفادتهم مباشرة عبر التلفزيون كما إفادات دبلوماسيين ثلاثة من قبلهم الأسبوع الماضي، والهدف من ذلك السماح للأميركيين بتكوين رأيهم الخاص حول محاولات الرئيس حض أوكرانيا على التحقيق بشأن جو بايدن الذي يملك فرصاً كبيرة لمنافسته في السباق الرئاسي عام 2020.

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