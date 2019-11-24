عقب تنبيه الأرصاد من الأمطار.. "مدني جازان": ابتعدوا عن السيول

حالة أمطار رعدية غزيرة وسيول يرافقها نشاط في الرياح السطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية بالجميع، أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.