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سلطان بن سلمان يستعرض سُبل تطوير التعاون الفضائي مع السفير الأمريكي

خلال استقباله اليوم بالرياض

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليًا.

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سلطان بن سلمان يستعرض سُبل تطوير التعاون الفضائي مع السفير الأمريكي
سبق

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليًا.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:42 PM

سلطان بن سلمان يستعرض سُبل تطوير التعاون الفضائي مع السفير الأمريكي

خلال استقباله اليوم بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليًا.

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