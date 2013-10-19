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"السحيمي" يؤكد أهمية مراقبة الأراضي الحكومية

"تعليم ينبع" تعتمد المشاركين في جائزة الحوار الوطني

رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أمس، اجتماعًا لرؤساء مراكز (ينبع النخل- الجابرية- رخو- تلعة نزا- الفقعلي- الهيم- الشرجة) بحضور وكيل المحافظة فيصل بن حمد المطيري ورئيس بلدية ينبع النخل م/ مساعد بن أحمد الحربي؛ وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشةُ العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والتنظيمية، ووضع الخطط للحالات المطرية في صيانة الطرق في حال هطول الأمطار، كما شدد محافظ ينبع على أهمية تطوير العمل والأداء للمراكز، إضافة إلى مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل العقبات، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جهة أخرى، اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم المرشحين من الإدارة، لجائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى للعام الدراسي 1443هـ، والتي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

حيث تَرشح للمشاركة من تعليم ينبع في فرع المؤسسات الحكومية، من مدارس البنين: (متوسطة ابن البيطار، ابتدائية البيروني، متوسطة ابن الخطيب، ثانوية ابن حزم)، ومن مدارس البنات: (المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الثانية والثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الرابعة والثامنة بينبع البحر)؛ فيما تشارك المشرفة التربوية ليلى الظاهر والمعلمة تغريد باجنيد في فرع المسابقة للأفراد.

وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع منى يوسف الغامدي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تُسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية المتمثلة في التلاحم الوطني والتعايش والتسامح التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.

يُذكر أن المركز قد أقر إطلاق جائزة الحوار الوطني، ضمن مبادراته الاستراتيجية، وخصص عددًا من الجوائز المالية والعينية للفائزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السحيمي" يؤكد أهمية مراقبة الأراضي الحكومية
سبق

رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أمس، اجتماعًا لرؤساء مراكز (ينبع النخل- الجابرية- رخو- تلعة نزا- الفقعلي- الهيم- الشرجة) بحضور وكيل المحافظة فيصل بن حمد المطيري ورئيس بلدية ينبع النخل م/ مساعد بن أحمد الحربي؛ وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشةُ العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والتنظيمية، ووضع الخطط للحالات المطرية في صيانة الطرق في حال هطول الأمطار، كما شدد محافظ ينبع على أهمية تطوير العمل والأداء للمراكز، إضافة إلى مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل العقبات، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جهة أخرى، اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم المرشحين من الإدارة، لجائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى للعام الدراسي 1443هـ، والتي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

حيث تَرشح للمشاركة من تعليم ينبع في فرع المؤسسات الحكومية، من مدارس البنين: (متوسطة ابن البيطار، ابتدائية البيروني، متوسطة ابن الخطيب، ثانوية ابن حزم)، ومن مدارس البنات: (المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الثانية والثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الرابعة والثامنة بينبع البحر)؛ فيما تشارك المشرفة التربوية ليلى الظاهر والمعلمة تغريد باجنيد في فرع المسابقة للأفراد.

وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع منى يوسف الغامدي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تُسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية المتمثلة في التلاحم الوطني والتعايش والتسامح التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.

يُذكر أن المركز قد أقر إطلاق جائزة الحوار الوطني، ضمن مبادراته الاستراتيجية، وخصص عددًا من الجوائز المالية والعينية للفائزين.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:50 AM

"السحيمي" يؤكد أهمية مراقبة الأراضي الحكومية

"تعليم ينبع" تعتمد المشاركين في جائزة الحوار الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أمس، اجتماعًا لرؤساء مراكز (ينبع النخل- الجابرية- رخو- تلعة نزا- الفقعلي- الهيم- الشرجة) بحضور وكيل المحافظة فيصل بن حمد المطيري ورئيس بلدية ينبع النخل م/ مساعد بن أحمد الحربي؛ وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشةُ العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والتنظيمية، ووضع الخطط للحالات المطرية في صيانة الطرق في حال هطول الأمطار، كما شدد محافظ ينبع على أهمية تطوير العمل والأداء للمراكز، إضافة إلى مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل العقبات، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جهة أخرى، اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم المرشحين من الإدارة، لجائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى للعام الدراسي 1443هـ، والتي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

حيث تَرشح للمشاركة من تعليم ينبع في فرع المؤسسات الحكومية، من مدارس البنين: (متوسطة ابن البيطار، ابتدائية البيروني، متوسطة ابن الخطيب، ثانوية ابن حزم)، ومن مدارس البنات: (المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الثانية والثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الرابعة والثامنة بينبع البحر)؛ فيما تشارك المشرفة التربوية ليلى الظاهر والمعلمة تغريد باجنيد في فرع المسابقة للأفراد.

وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع منى يوسف الغامدي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تُسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية المتمثلة في التلاحم الوطني والتعايش والتسامح التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.

يُذكر أن المركز قد أقر إطلاق جائزة الحوار الوطني، ضمن مبادراته الاستراتيجية، وخصص عددًا من الجوائز المالية والعينية للفائزين.

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