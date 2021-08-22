"ابن حثلين": قريباً أخبار تسرّ ملاك الإبل
استبشار بإضافات جديدة تواكب التطورات
زفّ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بشرى لملاك الإبل عبر تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" بقوله: "قريباً أخبار تسرّ ملاك الإبل".
ولقيت تغريدة "ابن حثلين" ترحيباً واسعاً من هواة وملاك الإبل، مستبشرين خيراً بإضافات جديدة تواكب التطورات العصرية بالمهرجان، وتصبّ في مصلحة الملاك وهواة ذلك الموروث الشعبي، وتعطي دافعاً بالاهتمام بهذه الحضارة والعناية بتربية الإبل والاستثمار فيها.
"ابن حثلين": قريباً أخبار تسرّ ملاك الإبل
مسلّم الهواملة
سبق
2019-08-22
زفّ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بشرى لملاك الإبل عبر تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" بقوله: "قريباً أخبار تسرّ ملاك الإبل".
ولقيت تغريدة "ابن حثلين" ترحيباً واسعاً من هواة وملاك الإبل، مستبشرين خيراً بإضافات جديدة تواكب التطورات العصرية بالمهرجان، وتصبّ في مصلحة الملاك وهواة ذلك الموروث الشعبي، وتعطي دافعاً بالاهتمام بهذه الحضارة والعناية بتربية الإبل والاستثمار فيها.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
02:59 PM
"ابن حثلين": قريباً أخبار تسرّ ملاك الإبل
استبشار بإضافات جديدة تواكب التطورات
زفّ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بشرى لملاك الإبل عبر تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" بقوله: "قريباً أخبار تسرّ ملاك الإبل".
ولقيت تغريدة "ابن حثلين" ترحيباً واسعاً من هواة وملاك الإبل، مستبشرين خيراً بإضافات جديدة تواكب التطورات العصرية بالمهرجان، وتصبّ في مصلحة الملاك وهواة ذلك الموروث الشعبي، وتعطي دافعاً بالاهتمام بهذه الحضارة والعناية بتربية الإبل والاستثمار فيها.