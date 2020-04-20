أمانة العاصمة المقدسة تستقبل فريق "الصحة" للمسح النشط للموظفين والعمالة

كإجراء احترازي استباقي

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة فريقاً ميدانياً من الإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة لتنفيذ المسح النشط لفيروس "كورونا" المستجد كإجراء احترازي استباقي للموظفين والعمالة في المبنى، وذلك لاكتشاف حالات الإصابة -لا قدّر الله- في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، الأمر الذي يسهم بعزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتقال الفيروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

وقام الفريق الميداني بتعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العاملين، والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة 937، إضافة إلى أخذ المسحات الاستباقية منهم وإحالة العينات إلى المختبر ويعطى التعليمات الخاصة بالعزل المبدئي، حتى ظهور نتيجة العينة، وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يطبق إجراءات العزل الصحي ويقدم لهم الرعاية الصحية الملائمة.

يُذكر أن عمليات المسح النشط تهدف لتقديم التوعية والتعريف بالجائحة، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة داخل أماكن التجمعات.