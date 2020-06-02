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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

لبنان: 9 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1242

سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 9 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
05:40 PM

لبنان: 9 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1242

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.

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