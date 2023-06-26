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صرف رواتب الشهر الجاري.. وانتهاء موجة النكت الساخرة

شوال تزامنت معه التزامات العيد وحفلات الزواج والإجازة والسفر

تبدأ البنوك السعودية في إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو الجاري، صباح غد الخميس الموافق 06-27-2019م.

ويأتي صرف رواتب شهر شوال بعد أيام من تداول النكت الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتطرق إلى طول شهر شوال وفترة انتظار الراتب، وهي العادة المتكررة كل عام حيث تكثر النكت الساخرة عن الحاجة للرواتب وتأخر صرفها بسبب كثرة مصاريف عيد الفطر المبارك والتزمات الأسر وقت الإجازة وحفلات الزواج التي تتزامن مع أيام العيد، ورحلات السفر.

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صرف رواتب الشهر الجاري.. وانتهاء موجة النكت الساخرة
سبق

تبدأ البنوك السعودية في إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو الجاري، صباح غد الخميس الموافق 06-27-2019م.

ويأتي صرف رواتب شهر شوال بعد أيام من تداول النكت الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتطرق إلى طول شهر شوال وفترة انتظار الراتب، وهي العادة المتكررة كل عام حيث تكثر النكت الساخرة عن الحاجة للرواتب وتأخر صرفها بسبب كثرة مصاريف عيد الفطر المبارك والتزمات الأسر وقت الإجازة وحفلات الزواج التي تتزامن مع أيام العيد، ورحلات السفر.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
08:27 PM

صرف رواتب الشهر الجاري.. وانتهاء موجة النكت الساخرة

شوال تزامنت معه التزامات العيد وحفلات الزواج والإجازة والسفر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
98
69,642

تبدأ البنوك السعودية في إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو الجاري، صباح غد الخميس الموافق 06-27-2019م.

ويأتي صرف رواتب شهر شوال بعد أيام من تداول النكت الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتطرق إلى طول شهر شوال وفترة انتظار الراتب، وهي العادة المتكررة كل عام حيث تكثر النكت الساخرة عن الحاجة للرواتب وتأخر صرفها بسبب كثرة مصاريف عيد الفطر المبارك والتزمات الأسر وقت الإجازة وحفلات الزواج التي تتزامن مع أيام العيد، ورحلات السفر.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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