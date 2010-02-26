منح ملك البحرين قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة

تسجيل 11.4 مليون زائر وافد في 2017 بنسبة نمو 11.9 %

منحت المنظمة العربية للسياحة، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة؛ قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة.

جاء ذلك لدى استقبال ملك البحرين وفد المنظمة برئاسة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد؛ رئيس المنظمة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية.

وأعرب الملك "حمد"؛ عن شكره وتقديره لمنحه هذه القلادة التي تمثل تقديراً لمملكة البحرين وجهودها المستمرة من أجل تعزيز القطاع السياحي وتطويره باعتباره رافداً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ما تتمتع به البحرين من مقومات حضارية وتراثية وسياحية جعلتها وجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية.

وأشاد ملك البحرين؛ بالتعاون الوثيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكداً أن هناك مشاريع مهمة في المجال السياحي ستنجزها مملكة البحرين بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة.

وأوضح أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية وطبيعية وآثار تاريخية تشهد على التاريخ العريق للوطن العربي؛ ما يجعل المنطقة مقصداً سياحياً.

وأثنى الملك "حمد"؛ على الإنجازات التي حقّقتها المنظمة العربية للسياحة والدور المهم الذي تقوم به في تطوير العمل العربي المشترك في مجال السياحة، متمنياً لرئيس المنظمة والقائمين عليها دوام التوفيق في جهودهم لخدمة السياحة العربية.

من جانبه، أعرب "آل فهيد"؛ عن بالغ شكره لملك البحرين، على حرصه على دعم وتنمية أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمنظمة في قطاع السياحة، مشيداً بما تشهده البحرين من تقدم وازدهار وتطور.

وأثنى على الإنجازات السياحية الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في ظل قيادته، وما توفره من بنى تحتية وخدمات ذات جودة عالية للسائح والمستثمر في قطاع السياحة.

وقال "آل فهيد": قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة تمنح لكبار قادة الدول ورؤساء الحكومات والشخصيات المتميزة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار، إلى ما حقّقته السياحة الوافدة لمملكة البحرين من معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2017 وذلك بزيادة في أعداد الزوّار بنحو 1.2 مليون زائر، حيث بلغ عدد الزوّار الوافدين 11.4 مليون زائر بنسبة نمو 11.9 %، وزيادة في الليالي السياحية بنحو 1.3 مليون ليلة سياحية ليصل إجمالي الليالي السياحية المقضية من قِبل السياح في هذا العام، إلى 12.3 مليون ليلة.

وأشار إلى زيادة في العوائد السياحية بقيمة 135 مليون دينار عن العام الماضي؛ لتسجل 1.6 مليار دينار بحريني خلال عام 2017، فيما بلغ عدد الرحلات الوافدة بغرض الترفيه وقضاء العطلات نحو 6.5 مليون رحلة بنسبة 57 % من إجمالي الرحلات الوافدة لمملكة البحرين خلال عام 2017.

وأضاف "آل فهيد": يلي ذلك الرحلات بغرض التسوّق بنسبة 23 % ثم الرحلات بغرض زيارة الأهل والأصدقاء بنسبة 9 %، كما بلغت نسبة الرحلات بغرض الأعمال والمؤتمرات نحو 6 %، أما الأغراض الأخرى "مثل الرعاية الصحية والطبية، التعليم والتدريب، والترانزيت"، فقد سجّلت مجتمعة نسبة 5 % من إجمالي الرحلات.