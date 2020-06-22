النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزبيدي" تطلق النظام الإلكتروني بـ"قيا العام" وتتفقد جاهزية العناية

ضمن بدائل صحة الطائف ولتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى

أطلق المساعد للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبة له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية وغيرها.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمستشفى قيا العام والتي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لكافة الاحتمالات المتوقعة.

وهدفت "الزبيدي" خلال جولتها على تقييم الخدمات الطبية والعلاجية والوقوف على أداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا، ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة وفقًا لتوجيهات مديرها سعيد بن جابر القحطاني بإيجاد البدائل والخطط لأكثر من محور، ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية مختصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الزبيدي" تطلق النظام الإلكتروني بـ"قيا العام" وتتفقد جاهزية العناية
سبق

أطلق المساعد للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبة له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية وغيرها.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمستشفى قيا العام والتي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لكافة الاحتمالات المتوقعة.

وهدفت "الزبيدي" خلال جولتها على تقييم الخدمات الطبية والعلاجية والوقوف على أداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا، ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة وفقًا لتوجيهات مديرها سعيد بن جابر القحطاني بإيجاد البدائل والخطط لأكثر من محور، ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية مختصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
06:05 PM

"الزبيدي" تطلق النظام الإلكتروني بـ"قيا العام" وتتفقد جاهزية العناية

ضمن بدائل صحة الطائف ولتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
294

أطلق المساعد للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبة له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية وغيرها.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمستشفى قيا العام والتي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لكافة الاحتمالات المتوقعة.

وهدفت "الزبيدي" خلال جولتها على تقييم الخدمات الطبية والعلاجية والوقوف على أداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا، ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة وفقًا لتوجيهات مديرها سعيد بن جابر القحطاني بإيجاد البدائل والخطط لأكثر من محور، ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية مختصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,317
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة