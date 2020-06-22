أطلق المساعد للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبة له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية وغيرها. جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمستشفى قيا العام والتي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لكافة الاحتمالات المتوقعة. وهدفت "الزبيدي" خلال جولتها على تقييم الخدمات الطبية والعلاجية والوقوف على أداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا، ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة وفقًا لتوجيهات مديرها سعيد بن جابر القحطاني بإيجاد البدائل والخطط لأكثر من محور، ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية مختصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف.

"الزبيدي" تطلق النظام الإلكتروني بـ"قيا العام" وتتفقد جاهزية العناية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-22 أطلق المساعد للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبة له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية وغيرها.



جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمستشفى قيا العام والتي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لكافة الاحتمالات المتوقعة.



وهدفت "الزبيدي" خلال جولتها على تقييم الخدمات الطبية والعلاجية والوقوف على أداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا، ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة وفقًا لتوجيهات مديرها سعيد بن جابر القحطاني بإيجاد البدائل والخطط لأكثر من محور، ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية مختصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 06:05 PM

"الزبيدي" تطلق النظام الإلكتروني بـ"قيا العام" وتتفقد جاهزية العناية ضمن بدائل صحة الطائف ولتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى





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أطلق المساعد للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبة له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية وغيرها.



جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمستشفى قيا العام والتي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لكافة الاحتمالات المتوقعة.



وهدفت "الزبيدي" خلال جولتها على تقييم الخدمات الطبية والعلاجية والوقوف على أداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا، ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة وفقًا لتوجيهات مديرها سعيد بن جابر القحطاني بإيجاد البدائل والخطط لأكثر من محور، ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية مختصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف.