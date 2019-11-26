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مباريات متوازنة في قرعة دور الـ32 من كأس الملك.. والبداية 3 ديسمبر

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سُحِبت اليوم في الرياض عن مباريات هادئة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

التعاون - العين

أبها - العربي

الاتحاد - الصفا

نجران - الفتح

الأخدود - أحد

الاتفاق - الطائي

جدة - الفيصلي

ضمك - الجيل

الهلال - الجبلين

العدالة - الروضة

الشعلة - الشباب

الوحدة - الخليج

الرائد - المجزل

النصر - البكيرية

الفيحاء - الدرع

النجوم - الأهلي

وستقام مباريات دور الـ32 بين 3 - 7 ديسمبر، أما دور الـ16 فسيقام بتاريخ 1 - 3 يناير.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباريات متوازنة في قرعة دور الـ32 من كأس الملك.. والبداية 3 ديسمبر
سبق

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سُحِبت اليوم في الرياض عن مباريات هادئة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

التعاون - العين

أبها - العربي

الاتحاد - الصفا

نجران - الفتح

الأخدود - أحد

الاتفاق - الطائي

جدة - الفيصلي

ضمك - الجيل

الهلال - الجبلين

العدالة - الروضة

الشعلة - الشباب

الوحدة - الخليج

الرائد - المجزل

النصر - البكيرية

الفيحاء - الدرع

النجوم - الأهلي

وستقام مباريات دور الـ32 بين 3 - 7 ديسمبر، أما دور الـ16 فسيقام بتاريخ 1 - 3 يناير.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
06:53 PM

مباريات متوازنة في قرعة دور الـ32 من كأس الملك.. والبداية 3 ديسمبر

A A A
محمود الحمد - الرياض
1
6,287

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سُحِبت اليوم في الرياض عن مباريات هادئة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

التعاون - العين

أبها - العربي

الاتحاد - الصفا

نجران - الفتح

الأخدود - أحد

الاتفاق - الطائي

جدة - الفيصلي

ضمك - الجيل

الهلال - الجبلين

العدالة - الروضة

الشعلة - الشباب

الوحدة - الخليج

الرائد - المجزل

النصر - البكيرية

الفيحاء - الدرع

النجوم - الأهلي

وستقام مباريات دور الـ32 بين 3 - 7 ديسمبر، أما دور الـ16 فسيقام بتاريخ 1 - 3 يناير.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

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26 ديسمبر
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