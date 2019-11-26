مباريات متوازنة في قرعة دور الـ32 من كأس الملك.. والبداية 3 ديسمبر
أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سُحِبت اليوم في الرياض عن مباريات هادئة.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
التعاون - العين
أبها - العربي
الاتحاد - الصفا
نجران - الفتح
الأخدود - أحد
الاتفاق - الطائي
جدة - الفيصلي
ضمك - الجيل
الهلال - الجبلين
العدالة - الروضة
الشعلة - الشباب
الوحدة - الخليج
الرائد - المجزل
النصر - البكيرية
الفيحاء - الدرع
النجوم - الأهلي
وستقام مباريات دور الـ32 بين 3 - 7 ديسمبر، أما دور الـ16 فسيقام بتاريخ 1 - 3 يناير.
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
مباريات متوازنة في قرعة دور الـ32 من كأس الملك.. والبداية 3 ديسمبر
محمود الحمد
سبق
2019-11-26
أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سُحِبت اليوم في الرياض عن مباريات هادئة.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
التعاون - العين
أبها - العربي
الاتحاد - الصفا
نجران - الفتح
الأخدود - أحد
الاتفاق - الطائي
جدة - الفيصلي
ضمك - الجيل
الهلال - الجبلين
العدالة - الروضة
الشعلة - الشباب
الوحدة - الخليج
الرائد - المجزل
النصر - البكيرية
الفيحاء - الدرع
النجوم - الأهلي
وستقام مباريات دور الـ32 بين 3 - 7 ديسمبر، أما دور الـ16 فسيقام بتاريخ 1 - 3 يناير.
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
06:53 PM
مباريات متوازنة في قرعة دور الـ32 من كأس الملك.. والبداية 3 ديسمبر
أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سُحِبت اليوم في الرياض عن مباريات هادئة.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
التعاون - العين
أبها - العربي
الاتحاد - الصفا
نجران - الفتح
الأخدود - أحد
الاتفاق - الطائي
جدة - الفيصلي
ضمك - الجيل
الهلال - الجبلين
العدالة - الروضة
الشعلة - الشباب
الوحدة - الخليج
الرائد - المجزل
النصر - البكيرية
الفيحاء - الدرع
النجوم - الأهلي
وستقام مباريات دور الـ32 بين 3 - 7 ديسمبر، أما دور الـ16 فسيقام بتاريخ 1 - 3 يناير.