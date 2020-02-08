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شاهد "السير على حافة الهاوية" بالداير بني مالك .. 32 عاماً من المعاناة!

أهالي "غرب خاشر" يناشدون سفلتة شريانهم وحمايتهم بحواجز .. فُتح على نفقتهم

شكا المارة بأقدم طريق فرعي تمّ فتحه غرب جبل خاشر بمحافظة الداير بني مالك قبل ما يقارب ٣٢ عاماً، من عدم سفلتته على الرغم من كونه يخدم 5 قرى، ويعد شرياناً ينفذ إلى المنطقة المركزية بمحافظة الداير.

وبيّن الأهالي أن هناك طرقاً تم افتتاحها حديثاً وتمّت سفلتتها وتوجد معاملات وشكاوى على الجهات المعنية، فيما ينتظرون أن يتم تنفيذ المطالب، مشيرين إلى أنهم افتتحوا طريقاً غرب خاشر على نفقتهم الخاصة، وتكفل بعضهم بسفلتة جزءٍ منه.

وأوضحوا أن السير في ذلك الطريق على حافة الهاوية، آملين السفلتة بعد عمل الصبّات الخرسانية لحماية المارة.

جبل خاشر بمحافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "السير على حافة الهاوية" بالداير بني مالك .. 32 عاماً من المعاناة!
سبق

شكا المارة بأقدم طريق فرعي تمّ فتحه غرب جبل خاشر بمحافظة الداير بني مالك قبل ما يقارب ٣٢ عاماً، من عدم سفلتته على الرغم من كونه يخدم 5 قرى، ويعد شرياناً ينفذ إلى المنطقة المركزية بمحافظة الداير.

وبيّن الأهالي أن هناك طرقاً تم افتتاحها حديثاً وتمّت سفلتتها وتوجد معاملات وشكاوى على الجهات المعنية، فيما ينتظرون أن يتم تنفيذ المطالب، مشيرين إلى أنهم افتتحوا طريقاً غرب خاشر على نفقتهم الخاصة، وتكفل بعضهم بسفلتة جزءٍ منه.

وأوضحوا أن السير في ذلك الطريق على حافة الهاوية، آملين السفلتة بعد عمل الصبّات الخرسانية لحماية المارة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
12:15 PM

شاهد "السير على حافة الهاوية" بالداير بني مالك .. 32 عاماً من المعاناة!

أهالي "غرب خاشر" يناشدون سفلتة شريانهم وحمايتهم بحواجز .. فُتح على نفقتهم

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محمد المواسي - جازان
3
2,915

شكا المارة بأقدم طريق فرعي تمّ فتحه غرب جبل خاشر بمحافظة الداير بني مالك قبل ما يقارب ٣٢ عاماً، من عدم سفلتته على الرغم من كونه يخدم 5 قرى، ويعد شرياناً ينفذ إلى المنطقة المركزية بمحافظة الداير.

وبيّن الأهالي أن هناك طرقاً تم افتتاحها حديثاً وتمّت سفلتتها وتوجد معاملات وشكاوى على الجهات المعنية، فيما ينتظرون أن يتم تنفيذ المطالب، مشيرين إلى أنهم افتتحوا طريقاً غرب خاشر على نفقتهم الخاصة، وتكفل بعضهم بسفلتة جزءٍ منه.

وأوضحوا أن السير في ذلك الطريق على حافة الهاوية، آملين السفلتة بعد عمل الصبّات الخرسانية لحماية المارة.

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