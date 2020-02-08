شاهد "السير على حافة الهاوية" بالداير بني مالك .. 32 عاماً من المعاناة!

أهالي "غرب خاشر" يناشدون سفلتة شريانهم وحمايتهم بحواجز .. فُتح على نفقتهم

شكا المارة بأقدم طريق فرعي تمّ فتحه غرب جبل خاشر بمحافظة الداير بني مالك قبل ما يقارب ٣٢ عاماً، من عدم سفلتته على الرغم من كونه يخدم 5 قرى، ويعد شرياناً ينفذ إلى المنطقة المركزية بمحافظة الداير.

وبيّن الأهالي أن هناك طرقاً تم افتتاحها حديثاً وتمّت سفلتتها وتوجد معاملات وشكاوى على الجهات المعنية، فيما ينتظرون أن يتم تنفيذ المطالب، مشيرين إلى أنهم افتتحوا طريقاً غرب خاشر على نفقتهم الخاصة، وتكفل بعضهم بسفلتة جزءٍ منه.

وأوضحوا أن السير في ذلك الطريق على حافة الهاوية، آملين السفلتة بعد عمل الصبّات الخرسانية لحماية المارة.