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مندوب أفغانستان في الأمم المتحدة: حكومة "طالبان" ليست شاملة

"إسحاقزي" طالب المجتمع الدولي بالتمسك برفض الحركة

وصف مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة غلام إسحاقزي الحكومة التي أعلنت حركة طالبان تشكيلها اليوم الثلاثاء بأنها ليست شاملة.

وقال "إسحاقزي" في كلمة ألقاها أثناء اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى مساعدتنا في دفع ثقافة السلام في أفغانستان، ونطلب منكم التمسك برفض إمارة طالبان؛ كي تتحمل طالبان المسؤولية عن انتهاكاتها القواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أن تصروا على حكومة شاملة".

وأضاف: "نطلب منكم رسم خط أحمر لا يتزعزع فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات".

وكان الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني قد عيَّن "إسحاقزي" مندوبًا أفغانيًّا لدى الأمم المتحدة، ولم تتوجه "طالبان" إليها بطلب لتغيير مندوب أفغانستان.

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مندوب أفغانستان في الأمم المتحدة: حكومة "طالبان" ليست شاملة
سبق

وصف مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة غلام إسحاقزي الحكومة التي أعلنت حركة طالبان تشكيلها اليوم الثلاثاء بأنها ليست شاملة.

وقال "إسحاقزي" في كلمة ألقاها أثناء اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى مساعدتنا في دفع ثقافة السلام في أفغانستان، ونطلب منكم التمسك برفض إمارة طالبان؛ كي تتحمل طالبان المسؤولية عن انتهاكاتها القواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أن تصروا على حكومة شاملة".

وأضاف: "نطلب منكم رسم خط أحمر لا يتزعزع فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات".

وكان الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني قد عيَّن "إسحاقزي" مندوبًا أفغانيًّا لدى الأمم المتحدة، ولم تتوجه "طالبان" إليها بطلب لتغيير مندوب أفغانستان.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:20 PM

مندوب أفغانستان في الأمم المتحدة: حكومة "طالبان" ليست شاملة

"إسحاقزي" طالب المجتمع الدولي بالتمسك برفض الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة غلام إسحاقزي الحكومة التي أعلنت حركة طالبان تشكيلها اليوم الثلاثاء بأنها ليست شاملة.

وقال "إسحاقزي" في كلمة ألقاها أثناء اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى مساعدتنا في دفع ثقافة السلام في أفغانستان، ونطلب منكم التمسك برفض إمارة طالبان؛ كي تتحمل طالبان المسؤولية عن انتهاكاتها القواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أن تصروا على حكومة شاملة".

وأضاف: "نطلب منكم رسم خط أحمر لا يتزعزع فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات".

وكان الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني قد عيَّن "إسحاقزي" مندوبًا أفغانيًّا لدى الأمم المتحدة، ولم تتوجه "طالبان" إليها بطلب لتغيير مندوب أفغانستان.

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