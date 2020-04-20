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كوريا الجنوبية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها، أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي العاصمة سيئول، واكتُشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات؛ فيما تم تأكيد 3 حالات من الإصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه. وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف، و114 حالة، بزيادة 72 حالة من يوم أمس. وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابًا بانخفاض 61 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها، أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي العاصمة سيئول، واكتُشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات؛ فيما تم تأكيد 3 حالات من الإصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه. وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف، و114 حالة، بزيادة 72 حالة من يوم أمس. وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابًا بانخفاض 61 شخصًا.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:45 AM

كوريا الجنوبية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها، أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي العاصمة سيئول، واكتُشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات؛ فيما تم تأكيد 3 حالات من الإصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه. وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف، و114 حالة، بزيادة 72 حالة من يوم أمس. وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابًا بانخفاض 61 شخصًا.

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