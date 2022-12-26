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قصر ووجه وديوان.. شاهد "3 معالم عجيبة" في موقع الحجر الأثري

شهرة كبيرة محلياً وعالمياً.. وجولة لـ"سبق" تحمل معها الثراء والمتعة

تحظى مقبرة لحيان بن كوزا "القصر الفريد"، بموقع الحجر الأثري المُصنّف ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو"، بشهرة كبيرة محلياً وعالمياً، ودوماً ما نجد صوره في كل المواقع والصحف الإخبارية ووكالات الأنباء، حيث يعده البعض بمنزلة مقبرة غامضة، وهو عبارة عن منحوتة في صخرة ضخمة يبلغ طولها 27 متراً، وزارتها "سبق"، في جولة ممتعة ثرية بالمعلومات التاريخية.

"القصر الفريد"

وتعد مقبرة لحيان بن كوزا "أو ما تسمى "القصر الفريد" كما يُطلق عليها محلياً، مقبرة غير مكتملة تتميز بواجهة شمالية ضخمة يُلاحظ فيها دقة النحت والجمال، وكذلك تحتوي على عمودين إضافيين وسط الواجهة.

وتعود تسميته المحلية بالفريد لانفراده بكتلة صخرية مستقلة، وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في موقع الحجر الاثري، وكذلك فإنها تحتوي على عنصر معماري لا يتوافر في غيرها من المقابر وهو عمودان إضافيان وسط الواجهة ، وبُنِيَ قصر لشخص يُدعى لحيان بن كوزا ويذكر أنه قائد عسكري.

الوجه الصخري

منحت الطبيعة المملكة ثراءً في تضاريس سطحها، وجغرافيتها على اتساع مساحتها وترامي أطرافها، وتوزعت في أماكن متفرقة منها تشكيلات صخرية مميزة، شكَّلتها الرياح أو الأمطار أو المياه، وكثير منها يوجد في منطقة العلا، ومن بينها الوجه الصخري.

والوجه الصخري هو عبارة عن صخرة منحوتة على شكل وجه إنسان بموقع الحجر الأثري، وتعد فريدة من نوعها، وتشكّلت بفعل عوامل الجو المختلفة.

وتحظى الصخرة بزيارة السياح لها لتفقدها وكذلك التقاط الصور التذكارية بجانبها، وكذلك زيارة التشكيلات الأخرى النادرة مثل صخرة الفيل.

ديوان جبل أثلب

ويقع الديوان ضمن موقع الحجر الأثري ونحتت داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة، ولذلك سُميت الديوان وهي تسمية محلية، واسمه "جبل أثلب" وهو محاط بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية.

والديوان عبارة عن قاعة ذات زوايا مربعة، يصل ارتفاع السقف 12 متراً، وسبب ارتفاع سقف الديوان ليتكون صدى صوت ويمكن للمجتمعين فيها سماع الصوت، وكان الديوان باعتباره قاعة اجتماعات لكبار القادة في تلك الحقبة وأيضاً له استخدام ديني.

والتقت "سبق"، خلال زيارة الحجر بالمرشد السياحي زياد البلوي، والذي رافقنا خلال الرحلة، وأثرى الجميع بكمٍ كبيرٍ من المعلومات التاريخية التي لديه، حيث يتحدث اللغة الإنجليزية أيضاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصر ووجه وديوان.. شاهد "3 معالم عجيبة" في موقع الحجر الأثري
سبق

تحظى مقبرة لحيان بن كوزا "القصر الفريد"، بموقع الحجر الأثري المُصنّف ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو"، بشهرة كبيرة محلياً وعالمياً، ودوماً ما نجد صوره في كل المواقع والصحف الإخبارية ووكالات الأنباء، حيث يعده البعض بمنزلة مقبرة غامضة، وهو عبارة عن منحوتة في صخرة ضخمة يبلغ طولها 27 متراً، وزارتها "سبق"، في جولة ممتعة ثرية بالمعلومات التاريخية.

"القصر الفريد"

وتعد مقبرة لحيان بن كوزا "أو ما تسمى "القصر الفريد" كما يُطلق عليها محلياً، مقبرة غير مكتملة تتميز بواجهة شمالية ضخمة يُلاحظ فيها دقة النحت والجمال، وكذلك تحتوي على عمودين إضافيين وسط الواجهة.

وتعود تسميته المحلية بالفريد لانفراده بكتلة صخرية مستقلة، وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في موقع الحجر الاثري، وكذلك فإنها تحتوي على عنصر معماري لا يتوافر في غيرها من المقابر وهو عمودان إضافيان وسط الواجهة ، وبُنِيَ قصر لشخص يُدعى لحيان بن كوزا ويذكر أنه قائد عسكري.

الوجه الصخري

منحت الطبيعة المملكة ثراءً في تضاريس سطحها، وجغرافيتها على اتساع مساحتها وترامي أطرافها، وتوزعت في أماكن متفرقة منها تشكيلات صخرية مميزة، شكَّلتها الرياح أو الأمطار أو المياه، وكثير منها يوجد في منطقة العلا، ومن بينها الوجه الصخري.

والوجه الصخري هو عبارة عن صخرة منحوتة على شكل وجه إنسان بموقع الحجر الأثري، وتعد فريدة من نوعها، وتشكّلت بفعل عوامل الجو المختلفة.

وتحظى الصخرة بزيارة السياح لها لتفقدها وكذلك التقاط الصور التذكارية بجانبها، وكذلك زيارة التشكيلات الأخرى النادرة مثل صخرة الفيل.

ديوان جبل أثلب

ويقع الديوان ضمن موقع الحجر الأثري ونحتت داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة، ولذلك سُميت الديوان وهي تسمية محلية، واسمه "جبل أثلب" وهو محاط بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية.

والديوان عبارة عن قاعة ذات زوايا مربعة، يصل ارتفاع السقف 12 متراً، وسبب ارتفاع سقف الديوان ليتكون صدى صوت ويمكن للمجتمعين فيها سماع الصوت، وكان الديوان باعتباره قاعة اجتماعات لكبار القادة في تلك الحقبة وأيضاً له استخدام ديني.

والتقت "سبق"، خلال زيارة الحجر بالمرشد السياحي زياد البلوي، والذي رافقنا خلال الرحلة، وأثرى الجميع بكمٍ كبيرٍ من المعلومات التاريخية التي لديه، حيث يتحدث اللغة الإنجليزية أيضاً.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:57 AM

قصر ووجه وديوان.. شاهد "3 معالم عجيبة" في موقع الحجر الأثري

شهرة كبيرة محلياً وعالمياً.. وجولة لـ"سبق" تحمل معها الثراء والمتعة

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بدر الجبل - تبوك
1
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تحظى مقبرة لحيان بن كوزا "القصر الفريد"، بموقع الحجر الأثري المُصنّف ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو"، بشهرة كبيرة محلياً وعالمياً، ودوماً ما نجد صوره في كل المواقع والصحف الإخبارية ووكالات الأنباء، حيث يعده البعض بمنزلة مقبرة غامضة، وهو عبارة عن منحوتة في صخرة ضخمة يبلغ طولها 27 متراً، وزارتها "سبق"، في جولة ممتعة ثرية بالمعلومات التاريخية.

"القصر الفريد"

وتعد مقبرة لحيان بن كوزا "أو ما تسمى "القصر الفريد" كما يُطلق عليها محلياً، مقبرة غير مكتملة تتميز بواجهة شمالية ضخمة يُلاحظ فيها دقة النحت والجمال، وكذلك تحتوي على عمودين إضافيين وسط الواجهة.

وتعود تسميته المحلية بالفريد لانفراده بكتلة صخرية مستقلة، وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في موقع الحجر الاثري، وكذلك فإنها تحتوي على عنصر معماري لا يتوافر في غيرها من المقابر وهو عمودان إضافيان وسط الواجهة ، وبُنِيَ قصر لشخص يُدعى لحيان بن كوزا ويذكر أنه قائد عسكري.

الوجه الصخري

منحت الطبيعة المملكة ثراءً في تضاريس سطحها، وجغرافيتها على اتساع مساحتها وترامي أطرافها، وتوزعت في أماكن متفرقة منها تشكيلات صخرية مميزة، شكَّلتها الرياح أو الأمطار أو المياه، وكثير منها يوجد في منطقة العلا، ومن بينها الوجه الصخري.

والوجه الصخري هو عبارة عن صخرة منحوتة على شكل وجه إنسان بموقع الحجر الأثري، وتعد فريدة من نوعها، وتشكّلت بفعل عوامل الجو المختلفة.

وتحظى الصخرة بزيارة السياح لها لتفقدها وكذلك التقاط الصور التذكارية بجانبها، وكذلك زيارة التشكيلات الأخرى النادرة مثل صخرة الفيل.

ديوان جبل أثلب

ويقع الديوان ضمن موقع الحجر الأثري ونحتت داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة، ولذلك سُميت الديوان وهي تسمية محلية، واسمه "جبل أثلب" وهو محاط بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية.

والديوان عبارة عن قاعة ذات زوايا مربعة، يصل ارتفاع السقف 12 متراً، وسبب ارتفاع سقف الديوان ليتكون صدى صوت ويمكن للمجتمعين فيها سماع الصوت، وكان الديوان باعتباره قاعة اجتماعات لكبار القادة في تلك الحقبة وأيضاً له استخدام ديني.

والتقت "سبق"، خلال زيارة الحجر بالمرشد السياحي زياد البلوي، والذي رافقنا خلال الرحلة، وأثرى الجميع بكمٍ كبيرٍ من المعلومات التاريخية التي لديه، حيث يتحدث اللغة الإنجليزية أيضاً.

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