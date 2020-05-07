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شاهد.. إمارة مكة تستعرض مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة

أكدت أنها أزالت 10 آلاف عقار عشوائي وتستكمل مشروع تطوير حي النكاسة

بثَّت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو تعريفيًّا بالمشاريع التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، مؤكدة أنها قامت بإزالة 10 آلاف عقار عشوائي.

وفي التفاصيل، أوضح الفيديو أن أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ. ومن تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومحطة الرصيفة، والطريقان الدائريان الأول والثاني، والكدوة، والنكاسة.

وأعلنت الإمارة أنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير حي النكاسة.

مكة المكرمة إمارة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إمارة مكة تستعرض مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة
سبق

بثَّت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو تعريفيًّا بالمشاريع التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، مؤكدة أنها قامت بإزالة 10 آلاف عقار عشوائي.

وفي التفاصيل، أوضح الفيديو أن أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ. ومن تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومحطة الرصيفة، والطريقان الدائريان الأول والثاني، والكدوة، والنكاسة.

وأعلنت الإمارة أنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير حي النكاسة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:39 AM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:04 AM

شاهد.. إمارة مكة تستعرض مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة

أكدت أنها أزالت 10 آلاف عقار عشوائي وتستكمل مشروع تطوير حي النكاسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
8,090

بثَّت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو تعريفيًّا بالمشاريع التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، مؤكدة أنها قامت بإزالة 10 آلاف عقار عشوائي.

وفي التفاصيل، أوضح الفيديو أن أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ. ومن تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومحطة الرصيفة، والطريقان الدائريان الأول والثاني، والكدوة، والنكاسة.

وأعلنت الإمارة أنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير حي النكاسة.

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