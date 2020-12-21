النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد

أشاد بالهيئة التعليمية وبسير الاختبارات.. وتفقد ابتدائية أشيقر للبنات

زار محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، مدرسة متوسطة بدر بشقراء؛ لمتابعة عملية اختبارات الطلاب التي تجرى عن بُعد.

وكان في استقبال المحافظ مدير التعليم بشقراء، الدكتور خالد الشبانة، وقائد المدرسة، عبدالله السلوم، والمشرف التربوي، بدر الشيباني، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث حضر الجميع الفترة الأولى من اختبارات الطلاب عن بُعد .

وتابع المحافظ أداء اختبارات الطلاب، والتي تمت بيسر وسهولة عبر الاتصال عن طريق منصة مدرستي، كما شاهد عرضًا لآلية الاختبارات عن بُعد من قائد المدرسة وأعمال لجان الاختبارات.

وقام "البواردي" بجولة على مبنى المدرسة ومرافقها. وفي نهاية الزيارة قدم شكره وتقديره لمدير التعليم ولقائد المدرسة ولهيئتها الإدارية والتعليمية، ولجميع المعلمين وللإشراف التربوي.

وزار محافظ شقراء أيضًا مبنى ابتدائية أشيقر للبنات يرافقه مدير التعليم، حيث تفقد المبنى ومرافقه، وتابع ما تم إنجازه من أعمال وإنشاءات داخل المدرسة .

محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد
سبق

زار محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، مدرسة متوسطة بدر بشقراء؛ لمتابعة عملية اختبارات الطلاب التي تجرى عن بُعد.

وكان في استقبال المحافظ مدير التعليم بشقراء، الدكتور خالد الشبانة، وقائد المدرسة، عبدالله السلوم، والمشرف التربوي، بدر الشيباني، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث حضر الجميع الفترة الأولى من اختبارات الطلاب عن بُعد .

وتابع المحافظ أداء اختبارات الطلاب، والتي تمت بيسر وسهولة عبر الاتصال عن طريق منصة مدرستي، كما شاهد عرضًا لآلية الاختبارات عن بُعد من قائد المدرسة وأعمال لجان الاختبارات.

وقام "البواردي" بجولة على مبنى المدرسة ومرافقها. وفي نهاية الزيارة قدم شكره وتقديره لمدير التعليم ولقائد المدرسة ولهيئتها الإدارية والتعليمية، ولجميع المعلمين وللإشراف التربوي.

وزار محافظ شقراء أيضًا مبنى ابتدائية أشيقر للبنات يرافقه مدير التعليم، حيث تفقد المبنى ومرافقه، وتابع ما تم إنجازه من أعمال وإنشاءات داخل المدرسة .

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
04:41 PM

محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد

أشاد بالهيئة التعليمية وبسير الاختبارات.. وتفقد ابتدائية أشيقر للبنات

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
21

زار محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، مدرسة متوسطة بدر بشقراء؛ لمتابعة عملية اختبارات الطلاب التي تجرى عن بُعد.

وكان في استقبال المحافظ مدير التعليم بشقراء، الدكتور خالد الشبانة، وقائد المدرسة، عبدالله السلوم، والمشرف التربوي، بدر الشيباني، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث حضر الجميع الفترة الأولى من اختبارات الطلاب عن بُعد .

وتابع المحافظ أداء اختبارات الطلاب، والتي تمت بيسر وسهولة عبر الاتصال عن طريق منصة مدرستي، كما شاهد عرضًا لآلية الاختبارات عن بُعد من قائد المدرسة وأعمال لجان الاختبارات.

وقام "البواردي" بجولة على مبنى المدرسة ومرافقها. وفي نهاية الزيارة قدم شكره وتقديره لمدير التعليم ولقائد المدرسة ولهيئتها الإدارية والتعليمية، ولجميع المعلمين وللإشراف التربوي.

وزار محافظ شقراء أيضًا مبنى ابتدائية أشيقر للبنات يرافقه مدير التعليم، حيث تفقد المبنى ومرافقه، وتابع ما تم إنجازه من أعمال وإنشاءات داخل المدرسة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,742
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,208

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة