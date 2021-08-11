"الجبير" يجرى اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية إندونيسيا

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.