"الجبير" يجرى اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية إندونيسيا
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
"الجبير" يجرى اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية إندونيسيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-11
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:13 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:52 AM
"الجبير" يجرى اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية إندونيسيا
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.