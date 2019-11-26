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"أدبي الطائف" يهدي "الفيصل" إصداراته الحديثة

‪  التقى أهالي وشباب وشابات المحافظة

أهدى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، عطا الله بن مسفر الجعيد، عددًا من إصدارات النادي الحديثة الصادرة عن النادي لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

فيما عبّر الأمير خالد الفيصل عن شكره وتقديره للنادي على هذا الإهداء.

جاء ذلك في لقاء "الفيصل" أهالي الطائف بفندق الطائف انتركونتيننتال مساء اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الطائف والمحافظات الأخرى التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد "الفيصل" خلال لقائه شباب وشابات الطائف في حلقة نقاش (دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع) والتي أُقيمت برعاية سموه، حيث أكد فيها سعادته بهذا اللقاء والجلسة الحوارية المباركة حول الجمعيات التطوعية في محافظة الطائف.

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"أدبي الطائف" يهدي "الفيصل" إصداراته الحديثة
سبق

أهدى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، عطا الله بن مسفر الجعيد، عددًا من إصدارات النادي الحديثة الصادرة عن النادي لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

فيما عبّر الأمير خالد الفيصل عن شكره وتقديره للنادي على هذا الإهداء.

جاء ذلك في لقاء "الفيصل" أهالي الطائف بفندق الطائف انتركونتيننتال مساء اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الطائف والمحافظات الأخرى التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد "الفيصل" خلال لقائه شباب وشابات الطائف في حلقة نقاش (دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع) والتي أُقيمت برعاية سموه، حيث أكد فيها سعادته بهذا اللقاء والجلسة الحوارية المباركة حول الجمعيات التطوعية في محافظة الطائف.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:08 PM

"أدبي الطائف" يهدي "الفيصل" إصداراته الحديثة

‪  التقى أهالي وشباب وشابات المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أهدى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، عطا الله بن مسفر الجعيد، عددًا من إصدارات النادي الحديثة الصادرة عن النادي لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

فيما عبّر الأمير خالد الفيصل عن شكره وتقديره للنادي على هذا الإهداء.

جاء ذلك في لقاء "الفيصل" أهالي الطائف بفندق الطائف انتركونتيننتال مساء اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الطائف والمحافظات الأخرى التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد "الفيصل" خلال لقائه شباب وشابات الطائف في حلقة نقاش (دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع) والتي أُقيمت برعاية سموه، حيث أكد فيها سعادته بهذا اللقاء والجلسة الحوارية المباركة حول الجمعيات التطوعية في محافظة الطائف.

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