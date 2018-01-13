النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان

جددت التأكيد على رفضها لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية تفجير استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
07:01 PM

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان

جددت التأكيد على رفضها لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,736

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة