وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-11 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 07:01 PM

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان جددت التأكيد على رفضها لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله





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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.