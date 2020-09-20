"الأرصاد" تُنَبه: أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.