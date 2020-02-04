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جمل سائب يتسبّب في حادث مروري لحافلة معلمات ويصيب سائقها بالطائف

على "عشيرة - المحاني" وشاهد عيان يجدّد مطالب النظر في تهالك الطريق وضيقه

تباشر الجهات المعنية، حادثاً لحافلة معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني" التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة.

وأكّد شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني"، مبيناً أن الحادثة أصيب خلالها السائق وباشرتها الجهات المعنية.

وجدّد شاهد العيان المطالبات بوضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يعاني تهالكه ومرور الشاحنات وضيقه ووجود الإبل السائبة على الطريق.

"سبق" سنوافيكم بتفاصيل عن الحادثة، ومن المنتظر توضيح لـ "تعليم الطائف".

حادث مروري حافلة معلمات جمل سائب الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمل سائب يتسبّب في حادث مروري لحافلة معلمات ويصيب سائقها بالطائف
سبق

تباشر الجهات المعنية، حادثاً لحافلة معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني" التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة.

وأكّد شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني"، مبيناً أن الحادثة أصيب خلالها السائق وباشرتها الجهات المعنية.

وجدّد شاهد العيان المطالبات بوضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يعاني تهالكه ومرور الشاحنات وضيقه ووجود الإبل السائبة على الطريق.

"سبق" سنوافيكم بتفاصيل عن الحادثة، ومن المنتظر توضيح لـ "تعليم الطائف".

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:52 AM

جمل سائب يتسبّب في حادث مروري لحافلة معلمات ويصيب سائقها بالطائف

على "عشيرة - المحاني" وشاهد عيان يجدّد مطالب النظر في تهالك الطريق وضيقه

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سعود الدعجاني - الطائف
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9,585

تباشر الجهات المعنية، حادثاً لحافلة معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني" التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة.

وأكّد شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني"، مبيناً أن الحادثة أصيب خلالها السائق وباشرتها الجهات المعنية.

وجدّد شاهد العيان المطالبات بوضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يعاني تهالكه ومرور الشاحنات وضيقه ووجود الإبل السائبة على الطريق.

"سبق" سنوافيكم بتفاصيل عن الحادثة، ومن المنتظر توضيح لـ "تعليم الطائف".

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