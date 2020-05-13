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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

شاهد.. ضبط عمالة وافدة تُمارس الحلاقة داخل مسكن شعبي بالطائف

بالمخالفة للتعليمات والإجراءات الوقائية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بمساندة من البحث الجنائي بالشرطة، من ضبط عمالة وافدة تُمارس مهنة الحلاقة داخل منزل شعبي بأحد الأحياء السكنية بعد دهمهم.

وتخالف تلك العمالة الأوامر والتعليمات التي تمنع ذلك النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما جرى إغلاق المسكن والتعامل معه نظاماً.

يُشار إلى أن البلديات الفرعية بالطائف وبدعمٍ أمني كانت قد تعقبت مثل هذه المخالفات، وضبطت مواقع متعددة يستغلها بعض العمالة لممارسة نشاط الحلاقة، وتم التعامل معهم نظاماً من حيث تطبيق الجزاءات.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط عمالة وافدة تُمارس الحلاقة داخل مسكن شعبي بالطائف
سبق

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بمساندة من البحث الجنائي بالشرطة، من ضبط عمالة وافدة تُمارس مهنة الحلاقة داخل منزل شعبي بأحد الأحياء السكنية بعد دهمهم.

وتخالف تلك العمالة الأوامر والتعليمات التي تمنع ذلك النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما جرى إغلاق المسكن والتعامل معه نظاماً.

يُشار إلى أن البلديات الفرعية بالطائف وبدعمٍ أمني كانت قد تعقبت مثل هذه المخالفات، وضبطت مواقع متعددة يستغلها بعض العمالة لممارسة نشاط الحلاقة، وتم التعامل معهم نظاماً من حيث تطبيق الجزاءات.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:35 PM

شاهد.. ضبط عمالة وافدة تُمارس الحلاقة داخل مسكن شعبي بالطائف

بالمخالفة للتعليمات والإجراءات الوقائية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
4,086

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بمساندة من البحث الجنائي بالشرطة، من ضبط عمالة وافدة تُمارس مهنة الحلاقة داخل منزل شعبي بأحد الأحياء السكنية بعد دهمهم.

وتخالف تلك العمالة الأوامر والتعليمات التي تمنع ذلك النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما جرى إغلاق المسكن والتعامل معه نظاماً.

يُشار إلى أن البلديات الفرعية بالطائف وبدعمٍ أمني كانت قد تعقبت مثل هذه المخالفات، وضبطت مواقع متعددة يستغلها بعض العمالة لممارسة نشاط الحلاقة، وتم التعامل معهم نظاماً من حيث تطبيق الجزاءات.

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