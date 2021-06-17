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١٠٣ مخالفات بـ85600 ريال لمواطن سرقت لوحات سيارته.. والمعاناة مستمرة

طالب المرور والجهات الأمنية وضع حد لهذه التعديات وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة

وصلت قيمة المخالفات على المواطن حمد بن محمد الحميد الذي سرقت لوحات سيارته إلى أكثر من ٨٥ ألف ريال.

بدأت معاناة المواطن "الحميد" في الرابع من شهر رمضان بقيام مجموعة من الجناة لسرقة لوحات السيارة ومن ثم استخدامها لنفس نوع السيارة ولونها، مع اختلاف الموديل، وقيامهم بارتكاب مخالفات مرورية، سرعة وقطع إشارة، وعدم ربط حزام، واستخدام الجوال أثناء القيادة بالتناوب على السيارة والتنقل بها في: الرياض، عنيزة، بريدة، الغاط. دون إيقافهم من الجهات المختصة رغم وجود بلاغ في الشرطة.

وقام الحميد برفع اعتراض في مرور الناصرية على المخالفات المرتكبة من تاريخ البلاغ، مع تضاعف عدد المخالفات عند المراجعة للمرور دون جدوى حتى يومنا هذا؛ مما سبب له حسب وصفه ضررًا نفسيًّا وماديًّا لعدم استخدام السيارة وكثرة ورود رسائل المخالفات على جوالي وإيقاف خدماتي في المرور.

وطالب الحميد المرور والجهات الأمنية بوضع حد لهذه التعديات والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة على هذا الاعتداء والاستخفاف بأموال الناس.

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١٠٣ مخالفات بـ85600 ريال لمواطن سرقت لوحات سيارته.. والمعاناة مستمرة
سبق

وصلت قيمة المخالفات على المواطن حمد بن محمد الحميد الذي سرقت لوحات سيارته إلى أكثر من ٨٥ ألف ريال.

بدأت معاناة المواطن "الحميد" في الرابع من شهر رمضان بقيام مجموعة من الجناة لسرقة لوحات السيارة ومن ثم استخدامها لنفس نوع السيارة ولونها، مع اختلاف الموديل، وقيامهم بارتكاب مخالفات مرورية، سرعة وقطع إشارة، وعدم ربط حزام، واستخدام الجوال أثناء القيادة بالتناوب على السيارة والتنقل بها في: الرياض، عنيزة، بريدة، الغاط. دون إيقافهم من الجهات المختصة رغم وجود بلاغ في الشرطة.

وقام الحميد برفع اعتراض في مرور الناصرية على المخالفات المرتكبة من تاريخ البلاغ، مع تضاعف عدد المخالفات عند المراجعة للمرور دون جدوى حتى يومنا هذا؛ مما سبب له حسب وصفه ضررًا نفسيًّا وماديًّا لعدم استخدام السيارة وكثرة ورود رسائل المخالفات على جوالي وإيقاف خدماتي في المرور.

وطالب الحميد المرور والجهات الأمنية بوضع حد لهذه التعديات والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة على هذا الاعتداء والاستخفاف بأموال الناس.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
04:35 PM

١٠٣ مخالفات بـ85600 ريال لمواطن سرقت لوحات سيارته.. والمعاناة مستمرة

طالب المرور والجهات الأمنية وضع حد لهذه التعديات وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة

A A A
حمد الفراج - الرياض
20
29,106

وصلت قيمة المخالفات على المواطن حمد بن محمد الحميد الذي سرقت لوحات سيارته إلى أكثر من ٨٥ ألف ريال.

بدأت معاناة المواطن "الحميد" في الرابع من شهر رمضان بقيام مجموعة من الجناة لسرقة لوحات السيارة ومن ثم استخدامها لنفس نوع السيارة ولونها، مع اختلاف الموديل، وقيامهم بارتكاب مخالفات مرورية، سرعة وقطع إشارة، وعدم ربط حزام، واستخدام الجوال أثناء القيادة بالتناوب على السيارة والتنقل بها في: الرياض، عنيزة، بريدة، الغاط. دون إيقافهم من الجهات المختصة رغم وجود بلاغ في الشرطة.

وقام الحميد برفع اعتراض في مرور الناصرية على المخالفات المرتكبة من تاريخ البلاغ، مع تضاعف عدد المخالفات عند المراجعة للمرور دون جدوى حتى يومنا هذا؛ مما سبب له حسب وصفه ضررًا نفسيًّا وماديًّا لعدم استخدام السيارة وكثرة ورود رسائل المخالفات على جوالي وإيقاف خدماتي في المرور.

وطالب الحميد المرور والجهات الأمنية بوضع حد لهذه التعديات والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة على هذا الاعتداء والاستخفاف بأموال الناس.

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