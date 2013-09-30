الرياض.. مخالفة وإغلاق 35 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات
الأمانة: رصْد أكثر من ٤٠٠ تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية
قالت أمانة منطقة الرياض: إن 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات، وواجهت الغرامات والإغلاقات، ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض في نطاق بلدية المعذر؛ حفاظًا على سلامة السكان.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على الممتلكات العامة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترصد أكثر من ٤٠٠ مخالفة تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية، وتضبط ٢١٩ معدة مخالفة خلال الربع الرابع من عام ١٤٤١هـ.
الرياض.. مخالفة وإغلاق 35 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-30
قالت أمانة منطقة الرياض: إن 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات، وواجهت الغرامات والإغلاقات، ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض في نطاق بلدية المعذر؛ حفاظًا على سلامة السكان.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على الممتلكات العامة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترصد أكثر من ٤٠٠ مخالفة تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية، وتضبط ٢١٩ معدة مخالفة خلال الربع الرابع من عام ١٤٤١هـ.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:40 AM
الرياض.. مخالفة وإغلاق 35 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات
الأمانة: رصْد أكثر من ٤٠٠ تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية
قالت أمانة منطقة الرياض: إن 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات، وواجهت الغرامات والإغلاقات، ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض في نطاق بلدية المعذر؛ حفاظًا على سلامة السكان.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على الممتلكات العامة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترصد أكثر من ٤٠٠ مخالفة تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية، وتضبط ٢١٩ معدة مخالفة خلال الربع الرابع من عام ١٤٤١هـ.