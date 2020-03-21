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لقطة مرعبة.. أم ورضيعها يختفيان أمام أعين الناس في الشارع

بغريزة الأم رفعت طفلها إلى أعلى

تخيل أن تسير في الشارع حاملاً طفلك الرضيع، وفجأة تختفي من أمام أعين الجميع، كما حدث مع هذه الأم في مدينة حيدر آباد الهندية.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، وقع الحادث أول أمس الخميس في منطقة بيرزادجودا بمدينة حيدر آباد جنوبي الهند.

ويظهر الفيديو المرعب، لحظة هبوط الأم حاملة رضيعها من سيارة في أحد الشوارع، ومن خلفها هبطت امرأة أخرى، وفي طريقها إلى الرصيف مرت بجوار عامود كهرباء، فقررت الخوض في بقعة ماء بجوار العامود، لكنها فجأة سقطت في حفرة عميقة حتى رقبتها، لتكتشف المرأة أن ما ظنته بقعة ماء، إنما هو حفرة.

وفي تلك اللحظة المخيفة، جاء رد فعل الأم الغريزي، فرفعت رضيعها إلى أعلى لتحميه من السقوط في الماء والغرق، بينما أسرعت المرأة الأخرى ناحيتها، وفي الحال جاء بعض الرجال، فتلقف أحدهم الرضيع بين يديه، بينما جلس رجل آخر وسحب المرأة من الحفرة وقد أغرقت المياه ملابسها تماماً.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن عمال الطرق قاموا بعمل الحفرة ثم داهمهم المطر، فملأ الحفرة عقب مغادرة العمال، وبقيت الحفرة الخطرة دون أي تحذير، حتى سقطت فيها المرأة، لكنها نجت هي ورضيعها دون أي إصابات خطيرة.

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لقطة مرعبة.. أم ورضيعها يختفيان أمام أعين الناس في الشارع
سبق

تخيل أن تسير في الشارع حاملاً طفلك الرضيع، وفجأة تختفي من أمام أعين الجميع، كما حدث مع هذه الأم في مدينة حيدر آباد الهندية.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، وقع الحادث أول أمس الخميس في منطقة بيرزادجودا بمدينة حيدر آباد جنوبي الهند.

ويظهر الفيديو المرعب، لحظة هبوط الأم حاملة رضيعها من سيارة في أحد الشوارع، ومن خلفها هبطت امرأة أخرى، وفي طريقها إلى الرصيف مرت بجوار عامود كهرباء، فقررت الخوض في بقعة ماء بجوار العامود، لكنها فجأة سقطت في حفرة عميقة حتى رقبتها، لتكتشف المرأة أن ما ظنته بقعة ماء، إنما هو حفرة.

وفي تلك اللحظة المخيفة، جاء رد فعل الأم الغريزي، فرفعت رضيعها إلى أعلى لتحميه من السقوط في الماء والغرق، بينما أسرعت المرأة الأخرى ناحيتها، وفي الحال جاء بعض الرجال، فتلقف أحدهم الرضيع بين يديه، بينما جلس رجل آخر وسحب المرأة من الحفرة وقد أغرقت المياه ملابسها تماماً.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن عمال الطرق قاموا بعمل الحفرة ثم داهمهم المطر، فملأ الحفرة عقب مغادرة العمال، وبقيت الحفرة الخطرة دون أي تحذير، حتى سقطت فيها المرأة، لكنها نجت هي ورضيعها دون أي إصابات خطيرة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:03 AM

لقطة مرعبة.. أم ورضيعها يختفيان أمام أعين الناس في الشارع

بغريزة الأم رفعت طفلها إلى أعلى

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
11,140

تخيل أن تسير في الشارع حاملاً طفلك الرضيع، وفجأة تختفي من أمام أعين الجميع، كما حدث مع هذه الأم في مدينة حيدر آباد الهندية.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، وقع الحادث أول أمس الخميس في منطقة بيرزادجودا بمدينة حيدر آباد جنوبي الهند.

ويظهر الفيديو المرعب، لحظة هبوط الأم حاملة رضيعها من سيارة في أحد الشوارع، ومن خلفها هبطت امرأة أخرى، وفي طريقها إلى الرصيف مرت بجوار عامود كهرباء، فقررت الخوض في بقعة ماء بجوار العامود، لكنها فجأة سقطت في حفرة عميقة حتى رقبتها، لتكتشف المرأة أن ما ظنته بقعة ماء، إنما هو حفرة.

وفي تلك اللحظة المخيفة، جاء رد فعل الأم الغريزي، فرفعت رضيعها إلى أعلى لتحميه من السقوط في الماء والغرق، بينما أسرعت المرأة الأخرى ناحيتها، وفي الحال جاء بعض الرجال، فتلقف أحدهم الرضيع بين يديه، بينما جلس رجل آخر وسحب المرأة من الحفرة وقد أغرقت المياه ملابسها تماماً.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن عمال الطرق قاموا بعمل الحفرة ثم داهمهم المطر، فملأ الحفرة عقب مغادرة العمال، وبقيت الحفرة الخطرة دون أي تحذير، حتى سقطت فيها المرأة، لكنها نجت هي ورضيعها دون أي إصابات خطيرة.

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