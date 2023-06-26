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"المصلح": استخدام الرموش الصناعية جائز وليست من الوصل المحرم

قال إن الأقرب أنه لا بأس به .. والأولى تركه خروجًا من الخلاف

أفتى عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، بجواز استخدام الرموش الصناعية للمرأة، مفيدًا بأنه ليس من الوصل الذي جاءت به النصوص بالوعيد فيه.

وتفصيلاً، أوضح المصلح في برنامج "يستفتونك" حكم استخدام المرأة الرموش الصناعية للتزين لزوجها فقط وليس عند الناس؟ قائلاً :"ما يتعلق بالرموش الصناعية التي توصل بالعين للعلماء فيها قولان، والأقرب والله اعلم أنه لا بأس بها لكن تركها أولى".

واستدرك: "لكن ليست من الوصل الذي جاءت به النصوص بالوعيد فيه؛ إذ الوصل وصل شعر الرأس بغيره"، موضحًا أن إلحاق غيره به يحتاج إلى دليل ولاسيما أن هنا وعيدًا، والوعيد ليس مَظِنَّة القياس إنما هو فيما ورد به النص.

وأضاف: "الوصل الذي وردت النصوص بتحريمه هو وصل شعر الرأس بغيره مما يوهم كثرة الشعر وطوله ونحو ذلك".

وخلص "المصلح" إلى القول: ما يتعلق بالرموش فلا بأس بذلك ألم يكن فيه تدليس وتغرير كتزيّن المرأة لزوجها ونحو ذلك، وإنما قلت الأولى تركه خروجًا من الخلاف وإلا فلا حرج".

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"المصلح": استخدام الرموش الصناعية جائز وليست من الوصل المحرم
سبق

أفتى عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، بجواز استخدام الرموش الصناعية للمرأة، مفيدًا بأنه ليس من الوصل الذي جاءت به النصوص بالوعيد فيه.

وتفصيلاً، أوضح المصلح في برنامج "يستفتونك" حكم استخدام المرأة الرموش الصناعية للتزين لزوجها فقط وليس عند الناس؟ قائلاً :"ما يتعلق بالرموش الصناعية التي توصل بالعين للعلماء فيها قولان، والأقرب والله اعلم أنه لا بأس بها لكن تركها أولى".

واستدرك: "لكن ليست من الوصل الذي جاءت به النصوص بالوعيد فيه؛ إذ الوصل وصل شعر الرأس بغيره"، موضحًا أن إلحاق غيره به يحتاج إلى دليل ولاسيما أن هنا وعيدًا، والوعيد ليس مَظِنَّة القياس إنما هو فيما ورد به النص.

وأضاف: "الوصل الذي وردت النصوص بتحريمه هو وصل شعر الرأس بغيره مما يوهم كثرة الشعر وطوله ونحو ذلك".

وخلص "المصلح" إلى القول: ما يتعلق بالرموش فلا بأس بذلك ألم يكن فيه تدليس وتغرير كتزيّن المرأة لزوجها ونحو ذلك، وإنما قلت الأولى تركه خروجًا من الخلاف وإلا فلا حرج".

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:06 AM

"المصلح": استخدام الرموش الصناعية جائز وليست من الوصل المحرم

قال إن الأقرب أنه لا بأس به .. والأولى تركه خروجًا من الخلاف

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,943

أفتى عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، بجواز استخدام الرموش الصناعية للمرأة، مفيدًا بأنه ليس من الوصل الذي جاءت به النصوص بالوعيد فيه.

وتفصيلاً، أوضح المصلح في برنامج "يستفتونك" حكم استخدام المرأة الرموش الصناعية للتزين لزوجها فقط وليس عند الناس؟ قائلاً :"ما يتعلق بالرموش الصناعية التي توصل بالعين للعلماء فيها قولان، والأقرب والله اعلم أنه لا بأس بها لكن تركها أولى".

واستدرك: "لكن ليست من الوصل الذي جاءت به النصوص بالوعيد فيه؛ إذ الوصل وصل شعر الرأس بغيره"، موضحًا أن إلحاق غيره به يحتاج إلى دليل ولاسيما أن هنا وعيدًا، والوعيد ليس مَظِنَّة القياس إنما هو فيما ورد به النص.

وأضاف: "الوصل الذي وردت النصوص بتحريمه هو وصل شعر الرأس بغيره مما يوهم كثرة الشعر وطوله ونحو ذلك".

وخلص "المصلح" إلى القول: ما يتعلق بالرموش فلا بأس بذلك ألم يكن فيه تدليس وتغرير كتزيّن المرأة لزوجها ونحو ذلك، وإنما قلت الأولى تركه خروجًا من الخلاف وإلا فلا حرج".

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