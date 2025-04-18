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روسيا: الاشتباه بإصابة 132 ألفًا بكورونا وإجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار

مركز العمليات: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 313

كشف موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس في روسيا، وأن 132 ألف شخص وُضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـCOVID-19.

وقال الموقع على قناته في Telegram، اليوم السبت: "وفقًا لهيئة الرقابة الروسية تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجدّ". وخلال اليوم الماضي وحده تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار.

وحسب ما نقلته "نوفوستي" أكّد المواقع أن 132.2 ألف شخص وُضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة.

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روسيا: الاشتباه بإصابة 132 ألفًا بكورونا وإجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار
سبق

كشف موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس في روسيا، وأن 132 ألف شخص وُضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـCOVID-19.

وقال الموقع على قناته في Telegram، اليوم السبت: "وفقًا لهيئة الرقابة الروسية تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجدّ". وخلال اليوم الماضي وحده تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار.

وحسب ما نقلته "نوفوستي" أكّد المواقع أن 132.2 ألف شخص وُضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:56 AM

روسيا: الاشتباه بإصابة 132 ألفًا بكورونا وإجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار

مركز العمليات: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 313

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس في روسيا، وأن 132 ألف شخص وُضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـCOVID-19.

وقال الموقع على قناته في Telegram، اليوم السبت: "وفقًا لهيئة الرقابة الروسية تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجدّ". وخلال اليوم الماضي وحده تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار.

وحسب ما نقلته "نوفوستي" أكّد المواقع أن 132.2 ألف شخص وُضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة.

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