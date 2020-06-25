النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير شؤون المسلمين في سنغافورة يشيد بقرار المملكة حول حج هذا العام

قال: يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها

أشاد وزير البيئة والموارد المائية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل، بقرارات المملكة العربية السعودية، في اتخاذ جميع التدابير الحاسمة والضرورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأكد تأييد سنغافورة القوي لقرار المملكة الحكيم بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة الذي يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها، ويثبت أن المملكة قد أولت أقصى درجات الاهتمام للأدلة العلمية والصحة العامة قبل اتخاذ القرار بشأن هذا الركن المهم.

فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير شؤون المسلمين في سنغافورة يشيد بقرار المملكة حول حج هذا العام
سبق

أشاد وزير البيئة والموارد المائية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل، بقرارات المملكة العربية السعودية، في اتخاذ جميع التدابير الحاسمة والضرورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأكد تأييد سنغافورة القوي لقرار المملكة الحكيم بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة الذي يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها، ويثبت أن المملكة قد أولت أقصى درجات الاهتمام للأدلة العلمية والصحة العامة قبل اتخاذ القرار بشأن هذا الركن المهم.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:38 AM

وزير شؤون المسلمين في سنغافورة يشيد بقرار المملكة حول حج هذا العام

قال: يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
135

أشاد وزير البيئة والموارد المائية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل، بقرارات المملكة العربية السعودية، في اتخاذ جميع التدابير الحاسمة والضرورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأكد تأييد سنغافورة القوي لقرار المملكة الحكيم بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة الذي يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها، ويثبت أن المملكة قد أولت أقصى درجات الاهتمام للأدلة العلمية والصحة العامة قبل اتخاذ القرار بشأن هذا الركن المهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,205
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,541

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة