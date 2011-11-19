النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متخطية حدود الوطن .. السعودية ماجدة أبوراس تحصد جائزة "تكريم"

كإحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام

منحت مبادرة "تكريم"، الدكتورة ماجدة أبوراس؛ إحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام، جائزة التميز لهذا العام؛ حيث تمّ اختيارها لمنحها جائزة التكريم الدولية برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بدولة الكويت مع عدد من الشخصيات البارزة عالمياً في عددٍ من المجالات المختلفة.

وتخطت إنجازات أبوراس؛ حدود وطنها إلى العالم؛ حيث تمّ اختيارها لتمثيل غرب آسيا كمراجعة ومدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا للأمم المتحدة للبيئة، وأستاذ مشارك في التقنية الحيوية للملوّثات البيئية، وصاحبة مبادرات وطنية ودولية عديدة؛ حيث قدّمت مبادرة الشرطة البيئية، ومبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وبرنامج التفتيش البيئي، وبرنامج صندوق البيئة وإستراتيجية الحج الأخضر التي تم اعتمادها جميعاً في المملكة العربية السعودية.

وعلى مستوى العالم قدّمت مبادرة للأجيال القادمة من خلال إضافة بند التربية البيئية والتعليم البيئي كجزءٍ أساسي للتعليم العام للإعلان العالمي لحقوق الإنسانية المتعلقة بالبيئة برعاية الرئيس الفرنسي، الذي قدمته الجمعية الدولية لوزراء البيئة والصحة والخبراء الدوليون.

وتمّ اعتمادها مقدّمة من شخصية خليجية عربيه مسلمة تشارك لأول مرة على مستوى العالم ويقبل اقتراحها في أحد الإعلانات الدولية.

وأعربت الدكتورة ماجدة أبوراس؛ عن عظيم تقديرها للقائمين على الجائزة؛ مشيرة إلى أنها تفخر بأيّ منجزٍ يكون مصدره المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متخطية حدود الوطن .. السعودية ماجدة أبوراس تحصد جائزة "تكريم"
سبق

منحت مبادرة "تكريم"، الدكتورة ماجدة أبوراس؛ إحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام، جائزة التميز لهذا العام؛ حيث تمّ اختيارها لمنحها جائزة التكريم الدولية برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بدولة الكويت مع عدد من الشخصيات البارزة عالمياً في عددٍ من المجالات المختلفة.

وتخطت إنجازات أبوراس؛ حدود وطنها إلى العالم؛ حيث تمّ اختيارها لتمثيل غرب آسيا كمراجعة ومدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا للأمم المتحدة للبيئة، وأستاذ مشارك في التقنية الحيوية للملوّثات البيئية، وصاحبة مبادرات وطنية ودولية عديدة؛ حيث قدّمت مبادرة الشرطة البيئية، ومبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وبرنامج التفتيش البيئي، وبرنامج صندوق البيئة وإستراتيجية الحج الأخضر التي تم اعتمادها جميعاً في المملكة العربية السعودية.

وعلى مستوى العالم قدّمت مبادرة للأجيال القادمة من خلال إضافة بند التربية البيئية والتعليم البيئي كجزءٍ أساسي للتعليم العام للإعلان العالمي لحقوق الإنسانية المتعلقة بالبيئة برعاية الرئيس الفرنسي، الذي قدمته الجمعية الدولية لوزراء البيئة والصحة والخبراء الدوليون.

وتمّ اعتمادها مقدّمة من شخصية خليجية عربيه مسلمة تشارك لأول مرة على مستوى العالم ويقبل اقتراحها في أحد الإعلانات الدولية.

وأعربت الدكتورة ماجدة أبوراس؛ عن عظيم تقديرها للقائمين على الجائزة؛ مشيرة إلى أنها تفخر بأيّ منجزٍ يكون مصدره المملكة العربية السعودية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:45 AM

متخطية حدود الوطن .. السعودية ماجدة أبوراس تحصد جائزة "تكريم"

كإحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
498

منحت مبادرة "تكريم"، الدكتورة ماجدة أبوراس؛ إحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام، جائزة التميز لهذا العام؛ حيث تمّ اختيارها لمنحها جائزة التكريم الدولية برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بدولة الكويت مع عدد من الشخصيات البارزة عالمياً في عددٍ من المجالات المختلفة.

وتخطت إنجازات أبوراس؛ حدود وطنها إلى العالم؛ حيث تمّ اختيارها لتمثيل غرب آسيا كمراجعة ومدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا للأمم المتحدة للبيئة، وأستاذ مشارك في التقنية الحيوية للملوّثات البيئية، وصاحبة مبادرات وطنية ودولية عديدة؛ حيث قدّمت مبادرة الشرطة البيئية، ومبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وبرنامج التفتيش البيئي، وبرنامج صندوق البيئة وإستراتيجية الحج الأخضر التي تم اعتمادها جميعاً في المملكة العربية السعودية.

وعلى مستوى العالم قدّمت مبادرة للأجيال القادمة من خلال إضافة بند التربية البيئية والتعليم البيئي كجزءٍ أساسي للتعليم العام للإعلان العالمي لحقوق الإنسانية المتعلقة بالبيئة برعاية الرئيس الفرنسي، الذي قدمته الجمعية الدولية لوزراء البيئة والصحة والخبراء الدوليون.

وتمّ اعتمادها مقدّمة من شخصية خليجية عربيه مسلمة تشارك لأول مرة على مستوى العالم ويقبل اقتراحها في أحد الإعلانات الدولية.

وأعربت الدكتورة ماجدة أبوراس؛ عن عظيم تقديرها للقائمين على الجائزة؛ مشيرة إلى أنها تفخر بأيّ منجزٍ يكون مصدره المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,707
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,980
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,629
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,534

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة