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بالصور.. "أمريكية" تكشف عن وجود الكشافة النسائية بالمملكة منذ أكثر من 70 عاماً!

أظهرت صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بالظهران

كشفت السيدة الأمريكية "لوري كينهولز بوسلي" التي كانت في المملكة مع والدها خلال الفترة 1944-1965م، أن الكشافة النسائية كانت موجودة في ذلك الوقت، وأظهرت صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بمدينة الظهران.

وأوضح المهتم بالتأريخ الكشفي السعودي مبارك بن عوض الدوسري، في مداخلة له عبر إحدى المنصات الإعلامية العربية على الإنترنت، أن السيدة لوري كينهولز بوسلي، ذكرت في كتاب Americans share their fondest memories of work life the Kingdom of Saudi Arabia 1938 – 1998 "انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية السعودية" من إعداد وتأليف Jill A.Roberg --- Dr. Michael Crocker، والدكتور فهد بن عبدالله السماري، أنها سافرت مع والدها –آل كينهولز– إلى الجزيرة العربية لأول مرة في العام 1944م، حيث استقر بها لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعود إلى وطنه.

فيما أشارت بأن والدتها -فرانسيز- كانت تعمل ضمن شركة أرامكو السعودية كممرضة، وقد ولدت هي -كما تقول والدتها- لها بأحد المنازل المتحركة الذي أصبح بعد ذلك مقراً لاجتماعات مرشدات الكشافة بمدينة الظهران. (انتهى حديث لوري كينهولز بوسلي).

وكان المتعارف عليه بين المهتمين بتاريخ الكشافة بالمملكة أنها بدأت من دار الحنان في جدة عام 1385هـ، وبذلك يكون عمر الكشافة النسائية بالمملكة أكثر من 75 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "أمريكية" تكشف عن وجود الكشافة النسائية بالمملكة منذ أكثر من 70 عاماً!
سبق

كشفت السيدة الأمريكية "لوري كينهولز بوسلي" التي كانت في المملكة مع والدها خلال الفترة 1944-1965م، أن الكشافة النسائية كانت موجودة في ذلك الوقت، وأظهرت صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بمدينة الظهران.

وأوضح المهتم بالتأريخ الكشفي السعودي مبارك بن عوض الدوسري، في مداخلة له عبر إحدى المنصات الإعلامية العربية على الإنترنت، أن السيدة لوري كينهولز بوسلي، ذكرت في كتاب Americans share their fondest memories of work life the Kingdom of Saudi Arabia 1938 – 1998 "انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية السعودية" من إعداد وتأليف Jill A.Roberg --- Dr. Michael Crocker، والدكتور فهد بن عبدالله السماري، أنها سافرت مع والدها –آل كينهولز– إلى الجزيرة العربية لأول مرة في العام 1944م، حيث استقر بها لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعود إلى وطنه.

فيما أشارت بأن والدتها -فرانسيز- كانت تعمل ضمن شركة أرامكو السعودية كممرضة، وقد ولدت هي -كما تقول والدتها- لها بأحد المنازل المتحركة الذي أصبح بعد ذلك مقراً لاجتماعات مرشدات الكشافة بمدينة الظهران. (انتهى حديث لوري كينهولز بوسلي).

وكان المتعارف عليه بين المهتمين بتاريخ الكشافة بالمملكة أنها بدأت من دار الحنان في جدة عام 1385هـ، وبذلك يكون عمر الكشافة النسائية بالمملكة أكثر من 75 عاماً.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
06:45 PM

بالصور.. "أمريكية" تكشف عن وجود الكشافة النسائية بالمملكة منذ أكثر من 70 عاماً!

أظهرت صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بالظهران

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
3,105

كشفت السيدة الأمريكية "لوري كينهولز بوسلي" التي كانت في المملكة مع والدها خلال الفترة 1944-1965م، أن الكشافة النسائية كانت موجودة في ذلك الوقت، وأظهرت صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بمدينة الظهران.

وأوضح المهتم بالتأريخ الكشفي السعودي مبارك بن عوض الدوسري، في مداخلة له عبر إحدى المنصات الإعلامية العربية على الإنترنت، أن السيدة لوري كينهولز بوسلي، ذكرت في كتاب Americans share their fondest memories of work life the Kingdom of Saudi Arabia 1938 – 1998 "انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية السعودية" من إعداد وتأليف Jill A.Roberg --- Dr. Michael Crocker، والدكتور فهد بن عبدالله السماري، أنها سافرت مع والدها –آل كينهولز– إلى الجزيرة العربية لأول مرة في العام 1944م، حيث استقر بها لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعود إلى وطنه.

فيما أشارت بأن والدتها -فرانسيز- كانت تعمل ضمن شركة أرامكو السعودية كممرضة، وقد ولدت هي -كما تقول والدتها- لها بأحد المنازل المتحركة الذي أصبح بعد ذلك مقراً لاجتماعات مرشدات الكشافة بمدينة الظهران. (انتهى حديث لوري كينهولز بوسلي).

وكان المتعارف عليه بين المهتمين بتاريخ الكشافة بالمملكة أنها بدأت من دار الحنان في جدة عام 1385هـ، وبذلك يكون عمر الكشافة النسائية بالمملكة أكثر من 75 عاماً.

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