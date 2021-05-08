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"القيادة" تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

عبر برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لـ "جباروف"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.


وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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"القيادة" تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.


وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
12:26 PM

"القيادة" تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

عبر برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لـ "جباروف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.


وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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