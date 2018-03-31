النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيم" يهنئ ولي العهد ويشيد بتدشين "شريك"

أكد أن البرنامج يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة تدشين برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال "العثيم": برنامج "شريك" المخصص للشركات المحلية، يُعد مبادرة وطنية مبتكرة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم نموه لتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في دعم واستدامة نمو الاقتصاد.

وأضاف: برنامج "شريك" من شأنه أن يضاعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم في زيادة حجم اقتصاد المملكة ورفع معدلات التنافسية وتحقيق التنوع المنشود؛ فضلًا عن تعزيز حضور المملكة كوجهة استثمارية جاذبة وداعمة لمختلف الأنشطة والاستثمارات.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

شركة عبدالله العثيم القابضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيم" يهنئ ولي العهد ويشيد بتدشين "شريك"
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة تدشين برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال "العثيم": برنامج "شريك" المخصص للشركات المحلية، يُعد مبادرة وطنية مبتكرة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم نموه لتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في دعم واستدامة نمو الاقتصاد.

وأضاف: برنامج "شريك" من شأنه أن يضاعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم في زيادة حجم اقتصاد المملكة ورفع معدلات التنافسية وتحقيق التنوع المنشود؛ فضلًا عن تعزيز حضور المملكة كوجهة استثمارية جاذبة وداعمة لمختلف الأنشطة والاستثمارات.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:21 PM

"العثيم" يهنئ ولي العهد ويشيد بتدشين "شريك"

أكد أن البرنامج يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,118

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة تدشين برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال "العثيم": برنامج "شريك" المخصص للشركات المحلية، يُعد مبادرة وطنية مبتكرة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم نموه لتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في دعم واستدامة نمو الاقتصاد.

وأضاف: برنامج "شريك" من شأنه أن يضاعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم في زيادة حجم اقتصاد المملكة ورفع معدلات التنافسية وتحقيق التنوع المنشود؛ فضلًا عن تعزيز حضور المملكة كوجهة استثمارية جاذبة وداعمة لمختلف الأنشطة والاستثمارات.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,714
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,988

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة