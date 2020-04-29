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"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746

أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.

وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانياً فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً
سبق

أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.

وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
06:08 PM

"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.

وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

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