"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746
أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.
وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".
بريطانياً
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-29
أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.
وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
06:08 PM
"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746
أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.
وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".