"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746

أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.

وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".