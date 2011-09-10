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ديوان المظالم يستعرض إصداراته بمؤتمر الابتكار في المكتبات بالمدينة

يقدّم شرحًا لاختصاصاته ونبذة عن محاكمه الإدارية بمختلف المناطق

يشارك ديوان المظالم، من خلال جناح خاص، في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الذي يُنظّمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ويقام المعرض بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" خلال الفترة من 10- 12 محرم الجاري، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويقدّم الديوان -من خلال جناحه- شرحًا لاختصاصاته، ونبذة عن مَحَاكمه الإدارية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك يستعرض الديوان في جناحه أبرزَ الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها للمستفيدين من خلال نظام معين، وكيفية الاستفادة منها بشكل مثالي يوفر الوقت والجهد على المستفيد.
ويتضمن الجناح عرضًا لآخر إصدارات ومدونات المبادئ والأحكام القضائية الإدارية التي أصدرها الديوان على مدى ستة عقود من الزمن، حتى الوقت الحالي (الورقية والإلكترونية).
وتأتي مشاركة ديوان المظالم في هذا المعرض؛ تأكيدًا لحرصه على تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات الدولة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون، بالإضافة إلى رفع الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية؛ تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية التي تَضَمّنتها خطته الاستراتيجية 2020م.

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ديوان المظالم يستعرض إصداراته بمؤتمر الابتكار في المكتبات بالمدينة
سبق

يشارك ديوان المظالم، من خلال جناح خاص، في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الذي يُنظّمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ويقام المعرض بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" خلال الفترة من 10- 12 محرم الجاري، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويقدّم الديوان -من خلال جناحه- شرحًا لاختصاصاته، ونبذة عن مَحَاكمه الإدارية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك يستعرض الديوان في جناحه أبرزَ الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها للمستفيدين من خلال نظام معين، وكيفية الاستفادة منها بشكل مثالي يوفر الوقت والجهد على المستفيد.
ويتضمن الجناح عرضًا لآخر إصدارات ومدونات المبادئ والأحكام القضائية الإدارية التي أصدرها الديوان على مدى ستة عقود من الزمن، حتى الوقت الحالي (الورقية والإلكترونية).
وتأتي مشاركة ديوان المظالم في هذا المعرض؛ تأكيدًا لحرصه على تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات الدولة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون، بالإضافة إلى رفع الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية؛ تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية التي تَضَمّنتها خطته الاستراتيجية 2020م.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:23 PM

ديوان المظالم يستعرض إصداراته بمؤتمر الابتكار في المكتبات بالمدينة

يقدّم شرحًا لاختصاصاته ونبذة عن محاكمه الإدارية بمختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك ديوان المظالم، من خلال جناح خاص، في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الذي يُنظّمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ويقام المعرض بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" خلال الفترة من 10- 12 محرم الجاري، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويقدّم الديوان -من خلال جناحه- شرحًا لاختصاصاته، ونبذة عن مَحَاكمه الإدارية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك يستعرض الديوان في جناحه أبرزَ الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها للمستفيدين من خلال نظام معين، وكيفية الاستفادة منها بشكل مثالي يوفر الوقت والجهد على المستفيد.
ويتضمن الجناح عرضًا لآخر إصدارات ومدونات المبادئ والأحكام القضائية الإدارية التي أصدرها الديوان على مدى ستة عقود من الزمن، حتى الوقت الحالي (الورقية والإلكترونية).
وتأتي مشاركة ديوان المظالم في هذا المعرض؛ تأكيدًا لحرصه على تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات الدولة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون، بالإضافة إلى رفع الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية؛ تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية التي تَضَمّنتها خطته الاستراتيجية 2020م.

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