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"مجموعة MBC" تعلن تشكيل مجلس إدارة "MMS" برئاسة "الخريجي".. و"الصحاف" رئيساً تنفيذياً

الوحدة الجديدة للمبيعات التجارية والتسويق الإعلاني للمجموعة

أعلنت "مجموعة MBC" اليوم، وهي أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن تعيين الرئيس التنفيذي لـ MBC Media Solutions (MMS)، الوحدة الجديدة للمبيعات التجارية والتسويق الإعلاني، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة ("EHG") السعودية، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة MMS وأعضاء آخرين في فريق إدارتها التنفيذية العليا.

يرأس الفريق التنفيذي أحمد بن عطّاف الصحّاف، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. ينضم الصحّاف إلى MMS بأكثر من 15 عامًا من الخبرة الإقليمية الراسخة في قطاعات الاتصالات والتسويق والإعلان، إذ شغل - حتى وقتٍ قريب – منصب المدير العام لإدارة اتصالات التسويق بقطاع المستهلك في "شركة الاتصالات السعودية – stc"


وكذلك، انضم نديم سمارة إلى MMS كرئيس تنفيذي للعمليات، بعد أن شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Omnicom Media Group ("OMG") MENA ومقرها دبي، وهو يأتي بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في سوق الإعلانات في المنطقة بأسرها. من جانبه، أصبح وليد العيسوي المدير العام لـ MMS في جمهورية مصر العربية، هو الذي يتميّز سجلّه المهني بخبرة راسخة في مجال الإعلان التجاري، بما في ذلك التسويق الإعلاني لشبكة التلفزة "CBC" في مصر.

يتألّف مجلس إدارة MMS من خمسة أعضاء: محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة "العربية" - المملوكة من "مجموعة المهندس القابضة EHG"؛ محمد الغيث، رئيس الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ، "العربية"؛ مارك أنطوان داليوين، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC"؛ أوليفييه ساج، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "مجموعة MBC"؛ وعبدالله جمجوم، مستشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC". وقد تم اختيار محمد بن عبدالإله الخريجي رئيسًا لمجلس إدارة MMS، ومارك أنطوان داليوين، رئيسًا للّجنة التنفيذية في مجلس الإدارة.

وتعليقًا على التعيينات الأخيرة، قال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC": "شكّلنا فريقًا تنفيذيًا قويًا لـ MMS، ووضعنا لها إطارًا شاملًا للحوكمة كي تتمكّن من المضي قُدمًا في أعمالها وتحقيق الأهداف المرسومة لها. يضم فريق الإدارة التنفيذية العليا مدراء من ذوي الخبرات الراسخة والمتراكمة في سوق الإعلانات إقليميًا، إضافة إلى معرفتهم العميقة بفرص وتحديات قطاع الإعلام برمّته عالمياً، وذلك تحت رئاسة محمد الخريجي والقيادة التنفيذية لأحمد الصحّاف". وختم آل إبراهيم قائلاً: "نظل دائماً على التزامنا تقديم حلول متكاملة لشركاء الأعمال، عبر التلفزيون والإعلام الرقمي والمنصّات المتعدّدة الوسائط OTT. كما نتطلّع إلى الإطلاق الفعلي لـ MMS مطلع العام المقبل".


تجدر الإشارة إلى أن MBC Media Solutions - MMS تبدأ عملياتها التمهيدية في نوفمبر الحالي، بهدف تقديم أفضل خدمات لعملاء "مجموعة MBC"، وذلك مع بداية عام 2021. تُتيح وحدة المبيعات التجارية والتسويق الإعلاني الجديدة لـMBC هذه، فرصة العمل عن كثب مع شركاء الأعمال كافة، بما يشمل العديد من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية في المنطقة والعالم، إضافة إلى شركات التسويق والإعلان، ووكالات شراء المساحات الإعلانية والتخطيط الخاصة بهم أو المستقلة عنهم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"مجموعة MBC" تعلن تشكيل مجلس إدارة "MMS" برئاسة "الخريجي".. و"الصحاف" رئيساً تنفيذياً
سبق

أعلنت "مجموعة MBC" اليوم، وهي أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن تعيين الرئيس التنفيذي لـ MBC Media Solutions (MMS)، الوحدة الجديدة للمبيعات التجارية والتسويق الإعلاني، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة ("EHG") السعودية، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة MMS وأعضاء آخرين في فريق إدارتها التنفيذية العليا.

يرأس الفريق التنفيذي أحمد بن عطّاف الصحّاف، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. ينضم الصحّاف إلى MMS بأكثر من 15 عامًا من الخبرة الإقليمية الراسخة في قطاعات الاتصالات والتسويق والإعلان، إذ شغل - حتى وقتٍ قريب – منصب المدير العام لإدارة اتصالات التسويق بقطاع المستهلك في "شركة الاتصالات السعودية – stc"


وكذلك، انضم نديم سمارة إلى MMS كرئيس تنفيذي للعمليات، بعد أن شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Omnicom Media Group ("OMG") MENA ومقرها دبي، وهو يأتي بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في سوق الإعلانات في المنطقة بأسرها. من جانبه، أصبح وليد العيسوي المدير العام لـ MMS في جمهورية مصر العربية، هو الذي يتميّز سجلّه المهني بخبرة راسخة في مجال الإعلان التجاري، بما في ذلك التسويق الإعلاني لشبكة التلفزة "CBC" في مصر.

يتألّف مجلس إدارة MMS من خمسة أعضاء: محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة "العربية" - المملوكة من "مجموعة المهندس القابضة EHG"؛ محمد الغيث، رئيس الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ، "العربية"؛ مارك أنطوان داليوين، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC"؛ أوليفييه ساج، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "مجموعة MBC"؛ وعبدالله جمجوم، مستشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC". وقد تم اختيار محمد بن عبدالإله الخريجي رئيسًا لمجلس إدارة MMS، ومارك أنطوان داليوين، رئيسًا للّجنة التنفيذية في مجلس الإدارة.

وتعليقًا على التعيينات الأخيرة، قال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC": "شكّلنا فريقًا تنفيذيًا قويًا لـ MMS، ووضعنا لها إطارًا شاملًا للحوكمة كي تتمكّن من المضي قُدمًا في أعمالها وتحقيق الأهداف المرسومة لها. يضم فريق الإدارة التنفيذية العليا مدراء من ذوي الخبرات الراسخة والمتراكمة في سوق الإعلانات إقليميًا، إضافة إلى معرفتهم العميقة بفرص وتحديات قطاع الإعلام برمّته عالمياً، وذلك تحت رئاسة محمد الخريجي والقيادة التنفيذية لأحمد الصحّاف". وختم آل إبراهيم قائلاً: "نظل دائماً على التزامنا تقديم حلول متكاملة لشركاء الأعمال، عبر التلفزيون والإعلام الرقمي والمنصّات المتعدّدة الوسائط OTT. كما نتطلّع إلى الإطلاق الفعلي لـ MMS مطلع العام المقبل".


تجدر الإشارة إلى أن MBC Media Solutions - MMS تبدأ عملياتها التمهيدية في نوفمبر الحالي، بهدف تقديم أفضل خدمات لعملاء "مجموعة MBC"، وذلك مع بداية عام 2021. تُتيح وحدة المبيعات التجارية والتسويق الإعلاني الجديدة لـMBC هذه، فرصة العمل عن كثب مع شركاء الأعمال كافة، بما يشمل العديد من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية في المنطقة والعالم، إضافة إلى شركات التسويق والإعلان، ووكالات شراء المساحات الإعلانية والتخطيط الخاصة بهم أو المستقلة عنهم.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:34 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:57 PM

"مجموعة MBC" تعلن تشكيل مجلس إدارة "MMS" برئاسة "الخريجي".. و"الصحاف" رئيساً تنفيذياً

الوحدة الجديدة للمبيعات التجارية والتسويق الإعلاني للمجموعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "مجموعة MBC" اليوم، وهي أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن تعيين الرئيس التنفيذي لـ MBC Media Solutions (MMS)، الوحدة الجديدة للمبيعات التجارية والتسويق الإعلاني، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة ("EHG") السعودية، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة MMS وأعضاء آخرين في فريق إدارتها التنفيذية العليا.

يرأس الفريق التنفيذي أحمد بن عطّاف الصحّاف، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. ينضم الصحّاف إلى MMS بأكثر من 15 عامًا من الخبرة الإقليمية الراسخة في قطاعات الاتصالات والتسويق والإعلان، إذ شغل - حتى وقتٍ قريب – منصب المدير العام لإدارة اتصالات التسويق بقطاع المستهلك في "شركة الاتصالات السعودية – stc"


وكذلك، انضم نديم سمارة إلى MMS كرئيس تنفيذي للعمليات، بعد أن شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Omnicom Media Group ("OMG") MENA ومقرها دبي، وهو يأتي بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في سوق الإعلانات في المنطقة بأسرها. من جانبه، أصبح وليد العيسوي المدير العام لـ MMS في جمهورية مصر العربية، هو الذي يتميّز سجلّه المهني بخبرة راسخة في مجال الإعلان التجاري، بما في ذلك التسويق الإعلاني لشبكة التلفزة "CBC" في مصر.

يتألّف مجلس إدارة MMS من خمسة أعضاء: محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة "العربية" - المملوكة من "مجموعة المهندس القابضة EHG"؛ محمد الغيث، رئيس الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ، "العربية"؛ مارك أنطوان داليوين، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC"؛ أوليفييه ساج، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "مجموعة MBC"؛ وعبدالله جمجوم، مستشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC". وقد تم اختيار محمد بن عبدالإله الخريجي رئيسًا لمجلس إدارة MMS، ومارك أنطوان داليوين، رئيسًا للّجنة التنفيذية في مجلس الإدارة.

وتعليقًا على التعيينات الأخيرة، قال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC": "شكّلنا فريقًا تنفيذيًا قويًا لـ MMS، ووضعنا لها إطارًا شاملًا للحوكمة كي تتمكّن من المضي قُدمًا في أعمالها وتحقيق الأهداف المرسومة لها. يضم فريق الإدارة التنفيذية العليا مدراء من ذوي الخبرات الراسخة والمتراكمة في سوق الإعلانات إقليميًا، إضافة إلى معرفتهم العميقة بفرص وتحديات قطاع الإعلام برمّته عالمياً، وذلك تحت رئاسة محمد الخريجي والقيادة التنفيذية لأحمد الصحّاف". وختم آل إبراهيم قائلاً: "نظل دائماً على التزامنا تقديم حلول متكاملة لشركاء الأعمال، عبر التلفزيون والإعلام الرقمي والمنصّات المتعدّدة الوسائط OTT. كما نتطلّع إلى الإطلاق الفعلي لـ MMS مطلع العام المقبل".


تجدر الإشارة إلى أن MBC Media Solutions - MMS تبدأ عملياتها التمهيدية في نوفمبر الحالي، بهدف تقديم أفضل خدمات لعملاء "مجموعة MBC"، وذلك مع بداية عام 2021. تُتيح وحدة المبيعات التجارية والتسويق الإعلاني الجديدة لـMBC هذه، فرصة العمل عن كثب مع شركاء الأعمال كافة، بما يشمل العديد من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية في المنطقة والعالم، إضافة إلى شركات التسويق والإعلان، ووكالات شراء المساحات الإعلانية والتخطيط الخاصة بهم أو المستقلة عنهم.

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