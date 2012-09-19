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جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تطلق خدمة "السكوتر"

تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب والطالبات

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عن إطلاق خدمة "السكوتر" لتسهيل تنقل الطلاب والطالبات داخل الجامعة.


وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب بشكل كبير ومنحهم فرصة التنقل داخل الجامعة بشكل أسرع، إلى جانب تحفيز بقية الجامعات والمنشآت على اتخاذ هذه الخطوة النوعية.

وستتخذ الجامعة عدداً من الخطوات في إطلاق هذه الخدمة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة التي من الممكن أن تنتج عن سوء الاستخدام، إضافةً إلى تخصيص مسارات خاصة لها بعيداً عن المشاة.

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جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تطلق خدمة "السكوتر"
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عن إطلاق خدمة "السكوتر" لتسهيل تنقل الطلاب والطالبات داخل الجامعة.


وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب بشكل كبير ومنحهم فرصة التنقل داخل الجامعة بشكل أسرع، إلى جانب تحفيز بقية الجامعات والمنشآت على اتخاذ هذه الخطوة النوعية.

وستتخذ الجامعة عدداً من الخطوات في إطلاق هذه الخدمة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة التي من الممكن أن تنتج عن سوء الاستخدام، إضافةً إلى تخصيص مسارات خاصة لها بعيداً عن المشاة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
04:23 PM

جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تطلق خدمة "السكوتر"

تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عن إطلاق خدمة "السكوتر" لتسهيل تنقل الطلاب والطالبات داخل الجامعة.


وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب بشكل كبير ومنحهم فرصة التنقل داخل الجامعة بشكل أسرع، إلى جانب تحفيز بقية الجامعات والمنشآت على اتخاذ هذه الخطوة النوعية.

وستتخذ الجامعة عدداً من الخطوات في إطلاق هذه الخدمة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة التي من الممكن أن تنتج عن سوء الاستخدام، إضافةً إلى تخصيص مسارات خاصة لها بعيداً عن المشاة.

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201,250 سيارة ..

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