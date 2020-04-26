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السودان.. 24 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

توزعت بـ22 حالة في الخرطوم وواحدة في ولاية سنار وشرق دارفور

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات الوزارة اليوم الأحد: توزعت الحالات الجديدة بـ22 حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية سنار، وحالة واحدة في ولاية شرق دارفور.

ووفق "روسيا اليوم": بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة، والوفيات إلى 21، وبلغ العدد الكلي للمتعافين من الفيروس 20 شخصًا.

ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتأثرة حتى الآن هي: الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، شرق دارفور، فيما لا تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 24 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات الوزارة اليوم الأحد: توزعت الحالات الجديدة بـ22 حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية سنار، وحالة واحدة في ولاية شرق دارفور.

ووفق "روسيا اليوم": بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة، والوفيات إلى 21، وبلغ العدد الكلي للمتعافين من الفيروس 20 شخصًا.

ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتأثرة حتى الآن هي: الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، شرق دارفور، فيما لا تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:51 PM

السودان.. 24 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

توزعت بـ22 حالة في الخرطوم وواحدة في ولاية سنار وشرق دارفور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات الوزارة اليوم الأحد: توزعت الحالات الجديدة بـ22 حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية سنار، وحالة واحدة في ولاية شرق دارفور.

ووفق "روسيا اليوم": بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة، والوفيات إلى 21، وبلغ العدد الكلي للمتعافين من الفيروس 20 شخصًا.

ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتأثرة حتى الآن هي: الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، شرق دارفور، فيما لا تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم.

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