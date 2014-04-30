النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مخطط 13" بالشرائع خارج خدمات رصف الطرق والإنارة منذ 4 سنوات

الأهالي ناشدوا أمين مكة بالتدخل لإنقاذهم من تراكم الأتربة والظلام

شكا أهالي مخطط 13 بالشرائع بمكة المكرمة من نقص خدمات رصف الطرق والإنارة مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى على مدار أربع سنوات لإنقاذهم من أكوام التراب والغبار الظلام ليلاً دون استجابة من المسؤولين.

وناشدوا عبر "سبق" أمين العاصمة المقدسة الحالي بسرعة إنهاء سنوات المراجعات والمناشدات في حق من حقوقهم لم يتركوا وسيلة ولا بابًا إلا وطرقوه وهم يتأملون في الله ثم معاليكم إنهاء معاناتهم .

وقالوا لـ"سبق" تقدمنا وعلى مدى أربع سنوات ونحن نطالب ونناشد ونكتب لأمانة العاصمة المقدسة أن تساعدنا وتنقذنا من أكوام التراب والغبار التي أضرتنا وأبناءنا بمجرد مرور أي مركبة أو هبوب رياح.

وأكدوا أنهم توجهوا في شكواهم لإدارة الطرق وبلدية الشرائع وكل يحيل الشكوى على الآخر دون جدوى على الرغم من أن مطالبهم فقط رصف الطرق وإنارة الشوارع كباقي مخططات الشرائع.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
"مخطط 13" بالشرائع خارج خدمات رصف الطرق والإنارة منذ 4 سنوات
سبق

شكا أهالي مخطط 13 بالشرائع بمكة المكرمة من نقص خدمات رصف الطرق والإنارة مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى على مدار أربع سنوات لإنقاذهم من أكوام التراب والغبار الظلام ليلاً دون استجابة من المسؤولين.

وناشدوا عبر "سبق" أمين العاصمة المقدسة الحالي بسرعة إنهاء سنوات المراجعات والمناشدات في حق من حقوقهم لم يتركوا وسيلة ولا بابًا إلا وطرقوه وهم يتأملون في الله ثم معاليكم إنهاء معاناتهم .

وقالوا لـ"سبق" تقدمنا وعلى مدى أربع سنوات ونحن نطالب ونناشد ونكتب لأمانة العاصمة المقدسة أن تساعدنا وتنقذنا من أكوام التراب والغبار التي أضرتنا وأبناءنا بمجرد مرور أي مركبة أو هبوب رياح.

وأكدوا أنهم توجهوا في شكواهم لإدارة الطرق وبلدية الشرائع وكل يحيل الشكوى على الآخر دون جدوى على الرغم من أن مطالبهم فقط رصف الطرق وإنارة الشوارع كباقي مخططات الشرائع.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:01 AM

"مخطط 13" بالشرائع خارج خدمات رصف الطرق والإنارة منذ 4 سنوات

الأهالي ناشدوا أمين مكة بالتدخل لإنقاذهم من تراكم الأتربة والظلام

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
0
73

شكا أهالي مخطط 13 بالشرائع بمكة المكرمة من نقص خدمات رصف الطرق والإنارة مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى على مدار أربع سنوات لإنقاذهم من أكوام التراب والغبار الظلام ليلاً دون استجابة من المسؤولين.

وناشدوا عبر "سبق" أمين العاصمة المقدسة الحالي بسرعة إنهاء سنوات المراجعات والمناشدات في حق من حقوقهم لم يتركوا وسيلة ولا بابًا إلا وطرقوه وهم يتأملون في الله ثم معاليكم إنهاء معاناتهم .

وقالوا لـ"سبق" تقدمنا وعلى مدى أربع سنوات ونحن نطالب ونناشد ونكتب لأمانة العاصمة المقدسة أن تساعدنا وتنقذنا من أكوام التراب والغبار التي أضرتنا وأبناءنا بمجرد مرور أي مركبة أو هبوب رياح.

وأكدوا أنهم توجهوا في شكواهم لإدارة الطرق وبلدية الشرائع وكل يحيل الشكوى على الآخر دون جدوى على الرغم من أن مطالبهم فقط رصف الطرق وإنارة الشوارع كباقي مخططات الشرائع.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,130
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,892
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,083
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة