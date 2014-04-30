"مخطط 13" بالشرائع خارج خدمات رصف الطرق والإنارة منذ 4 سنوات

الأهالي ناشدوا أمين مكة بالتدخل لإنقاذهم من تراكم الأتربة والظلام

شكا أهالي مخطط 13 بالشرائع بمكة المكرمة من نقص خدمات رصف الطرق والإنارة مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى على مدار أربع سنوات لإنقاذهم من أكوام التراب والغبار الظلام ليلاً دون استجابة من المسؤولين.



وناشدوا عبر "سبق" أمين العاصمة المقدسة الحالي بسرعة إنهاء سنوات المراجعات والمناشدات في حق من حقوقهم لم يتركوا وسيلة ولا بابًا إلا وطرقوه وهم يتأملون في الله ثم معاليكم إنهاء معاناتهم .



وقالوا لـ"سبق" تقدمنا وعلى مدى أربع سنوات ونحن نطالب ونناشد ونكتب لأمانة العاصمة المقدسة أن تساعدنا وتنقذنا من أكوام التراب والغبار التي أضرتنا وأبناءنا بمجرد مرور أي مركبة أو هبوب رياح.



وأكدوا أنهم توجهوا في شكواهم لإدارة الطرق وبلدية الشرائع وكل يحيل الشكوى على الآخر دون جدوى على الرغم من أن مطالبهم فقط رصف الطرق وإنارة الشوارع كباقي مخططات الشرائع.