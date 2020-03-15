أوضحت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، اليوم، أن تمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة. وقالت في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر" صباح اليوم: الوضع -بحمد الله- مطمئن ولا يوجد ما يدعو إلى القلق أو الخوف، وتمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة، والحياة في ماليزيا تسير بشكل طبيعي، بحمد الله. وأضافت: ننصح بتجنب الذهاب لمناطق التجمعات كمزيدٍ من الاحتياط -حماكم الله-". وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين؛ قد قال أمس السبت "إن حكومة بلاده بصدد إجلاء رعاياها من إيران، التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإيطاليا التي تعد الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بعد تسجيلها ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة بالوباء". وأضاف ياسين؛ بحسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أنه سيتم إجلاء المواطنين الماليزيين في إيران، البالغ عددهم 65 مواطناً، كما سيتم إجلاء مواطنيها من إيطاليا، البالغ عددهم 323 مواطناً، وإعادتهم إلى أرض الوطن. جديرٌ بالذكر، أن ماليزيا منعت رسو السفن السياحية في موانئها إلا لغرض تزويد الإمدادات، واقتصار الأمر على أفراد الطواقم الماليزيين مع إلزامهم بإجراء الفحوص الصحية المسبقة. ودعت وزارة الصحة الماليزية، يوم الخميس الماضي، إلى تأجيل التجمعات بعد ربط 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة، وحضره نحو عشرة آلاف شخص من دول عدة.

"الملحقية بماليزيا": تمديد تسيير الرحلات لمَن لديه حجز ملغى أو مَن يرغب العودة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-15 أوضحت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، اليوم، أن تمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة.



وقالت في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر" صباح اليوم: الوضع -بحمد الله- مطمئن ولا يوجد ما يدعو إلى القلق أو الخوف، وتمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة، والحياة في ماليزيا تسير بشكل طبيعي، بحمد الله.



وأضافت: ننصح بتجنب الذهاب لمناطق التجمعات كمزيدٍ من الاحتياط -حماكم الله-".



وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين؛ قد قال أمس السبت "إن حكومة بلاده بصدد إجلاء رعاياها من إيران، التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإيطاليا التي تعد الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بعد تسجيلها ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة بالوباء".



وأضاف ياسين؛ بحسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أنه سيتم إجلاء المواطنين الماليزيين في إيران، البالغ عددهم 65 مواطناً، كما سيتم إجلاء مواطنيها من إيطاليا، البالغ عددهم 323 مواطناً، وإعادتهم إلى أرض الوطن.



جديرٌ بالذكر، أن ماليزيا منعت رسو السفن السياحية في موانئها إلا لغرض تزويد الإمدادات، واقتصار الأمر على أفراد الطواقم الماليزيين مع إلزامهم بإجراء الفحوص الصحية المسبقة.



ودعت وزارة الصحة الماليزية، يوم الخميس الماضي، إلى تأجيل التجمعات بعد ربط 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة، وحضره نحو عشرة آلاف شخص من دول عدة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 10:39 AM

"الملحقية بماليزيا": تمديد تسيير الرحلات لمَن لديه حجز ملغى أو مَن يرغب العودة قالت: الوضع مطمئن وننصح بتجنب الذهاب لمناطق التجمعات كمزيد من الاحتياط





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أوضحت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، اليوم، أن تمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة.



وقالت في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر" صباح اليوم: الوضع -بحمد الله- مطمئن ولا يوجد ما يدعو إلى القلق أو الخوف، وتمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة، والحياة في ماليزيا تسير بشكل طبيعي، بحمد الله.



وأضافت: ننصح بتجنب الذهاب لمناطق التجمعات كمزيدٍ من الاحتياط -حماكم الله-".



وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين؛ قد قال أمس السبت "إن حكومة بلاده بصدد إجلاء رعاياها من إيران، التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإيطاليا التي تعد الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بعد تسجيلها ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة بالوباء".



وأضاف ياسين؛ بحسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أنه سيتم إجلاء المواطنين الماليزيين في إيران، البالغ عددهم 65 مواطناً، كما سيتم إجلاء مواطنيها من إيطاليا، البالغ عددهم 323 مواطناً، وإعادتهم إلى أرض الوطن.



جديرٌ بالذكر، أن ماليزيا منعت رسو السفن السياحية في موانئها إلا لغرض تزويد الإمدادات، واقتصار الأمر على أفراد الطواقم الماليزيين مع إلزامهم بإجراء الفحوص الصحية المسبقة.



ودعت وزارة الصحة الماليزية، يوم الخميس الماضي، إلى تأجيل التجمعات بعد ربط 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة، وحضره نحو عشرة آلاف شخص من دول عدة.