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"تعليم المخواة" يطلق مبادرة تشجيعية للمدارس المتميزة في صرف الميزانيات

"علي الجالوق" دعا جميع القادة لاستثمار الموارد المالية طبقًا للأدلة المنظمة

أشاد مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق، بحرص قسم الشؤون الإدارية والمالية على المبادرة بإنشاء جائزة تحفز المدارس للصرف واستثمار مخصصات الميزانية التشغيلية وفق أنظمة وتعليمات الصرف والاستفادة من الدليل الذي صدر من الإدارة، داعيًا جميع القادة والقائدات إلى استثمار هذا المورد المالي وفق أوجه الصرف الواردة في الأدلة المنظمة.

وتفصيلًا: وجه "الجالوق" شكره وتقديره للمدارس المتميزة في صرف وتسديد مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤١هـ والفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ.

وثمن مدير تعليم المخواة جهود قيادات المدارس، مؤكدًا أن الحرص على الإفادة من المخصصات المالية والميزانيات التشغيلية في تهيئة البيئات المدرسية يعكس معاني الإيجابية والحرص على التحسين النوعي لعمل المدرسة وتعزيز دورها التعليمي والتربوي وتمكينها من أدائه بما يضمن كفاءة الإنفاق.

وجاء ترتيب المدارس الفائزة على النحو التالي:
المركز الأول: متوسطة المخواة الثانية للبنات.
المركز الثاني: روضة المخواة الأولى.
المركز الثالث: ثانوية المخواة الثانية للبنات
المركز الرابع: ابتدائية الجوة للبنات.
المركز الخامس: ابتدائية بني عاصم للبنات.
المركز السادس: مدرسة أبو بكر الصديق بالشعراء.

مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق

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"تعليم المخواة" يطلق مبادرة تشجيعية للمدارس المتميزة في صرف الميزانيات
سبق

أشاد مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق، بحرص قسم الشؤون الإدارية والمالية على المبادرة بإنشاء جائزة تحفز المدارس للصرف واستثمار مخصصات الميزانية التشغيلية وفق أنظمة وتعليمات الصرف والاستفادة من الدليل الذي صدر من الإدارة، داعيًا جميع القادة والقائدات إلى استثمار هذا المورد المالي وفق أوجه الصرف الواردة في الأدلة المنظمة.

وتفصيلًا: وجه "الجالوق" شكره وتقديره للمدارس المتميزة في صرف وتسديد مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤١هـ والفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ.

وثمن مدير تعليم المخواة جهود قيادات المدارس، مؤكدًا أن الحرص على الإفادة من المخصصات المالية والميزانيات التشغيلية في تهيئة البيئات المدرسية يعكس معاني الإيجابية والحرص على التحسين النوعي لعمل المدرسة وتعزيز دورها التعليمي والتربوي وتمكينها من أدائه بما يضمن كفاءة الإنفاق.

وجاء ترتيب المدارس الفائزة على النحو التالي:
المركز الأول: متوسطة المخواة الثانية للبنات.
المركز الثاني: روضة المخواة الأولى.
المركز الثالث: ثانوية المخواة الثانية للبنات
المركز الرابع: ابتدائية الجوة للبنات.
المركز الخامس: ابتدائية بني عاصم للبنات.
المركز السادس: مدرسة أبو بكر الصديق بالشعراء.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:10 PM

"تعليم المخواة" يطلق مبادرة تشجيعية للمدارس المتميزة في صرف الميزانيات

"علي الجالوق" دعا جميع القادة لاستثمار الموارد المالية طبقًا للأدلة المنظمة

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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أشاد مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق، بحرص قسم الشؤون الإدارية والمالية على المبادرة بإنشاء جائزة تحفز المدارس للصرف واستثمار مخصصات الميزانية التشغيلية وفق أنظمة وتعليمات الصرف والاستفادة من الدليل الذي صدر من الإدارة، داعيًا جميع القادة والقائدات إلى استثمار هذا المورد المالي وفق أوجه الصرف الواردة في الأدلة المنظمة.

وتفصيلًا: وجه "الجالوق" شكره وتقديره للمدارس المتميزة في صرف وتسديد مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤١هـ والفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ.

وثمن مدير تعليم المخواة جهود قيادات المدارس، مؤكدًا أن الحرص على الإفادة من المخصصات المالية والميزانيات التشغيلية في تهيئة البيئات المدرسية يعكس معاني الإيجابية والحرص على التحسين النوعي لعمل المدرسة وتعزيز دورها التعليمي والتربوي وتمكينها من أدائه بما يضمن كفاءة الإنفاق.

وجاء ترتيب المدارس الفائزة على النحو التالي:
المركز الأول: متوسطة المخواة الثانية للبنات.
المركز الثاني: روضة المخواة الأولى.
المركز الثالث: ثانوية المخواة الثانية للبنات
المركز الرابع: ابتدائية الجوة للبنات.
المركز الخامس: ابتدائية بني عاصم للبنات.
المركز السادس: مدرسة أبو بكر الصديق بالشعراء.

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