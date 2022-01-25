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أخضر الشاطئية يقيم معسكرًا إعداديًا في منطقة جازان

تحضيرًا للمشاركات المقبلة وبمشاركة 20 لاعبًا

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية القريبة المقبلة، وذلك من خلال إقامته معسكر إعدادي في منطقة جازان خلال الفترة من 25 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل.

وكان المدير الفني للأخضر (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، قد اختار (20) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: صالح القرني، مبارك الدوسري، محمد خاتم، خالد وهيب، ماجد شمهاني، مهند الصبحي، وليد اليوبي، رمزي دكمان، أحمد حجيريني، محمد عماش، علي الأصقه، سعد العلي، يحيى طميحي، محمد العجمي، عبدالإله المساعد، وليد صفحي، عبدالرحمن مثرم، عبدالعزيز البقعاوي، عبيد الشمري، حسام كعمان.

من جانبه تحدث مدير المنتخب عبدالمحسن المعمر، عن المعسكر قائلًا إن هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج الفني الإعدادي الذي يسبق البطولة العربية المتوقع إقامتها في شهر مارس المقبل.

وتمنى المعمربأن يحقق هذا المعسكر الفائدة المرجوة من إقامته وأن يحقق اللاعبون أقصى درجات الاستفادة الفنية منه لينعكس بشكل إيجابي في المشاركات الرسمية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الشاطئية يقيم معسكرًا إعداديًا في منطقة جازان
سبق

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية القريبة المقبلة، وذلك من خلال إقامته معسكر إعدادي في منطقة جازان خلال الفترة من 25 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل.

وكان المدير الفني للأخضر (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، قد اختار (20) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: صالح القرني، مبارك الدوسري، محمد خاتم، خالد وهيب، ماجد شمهاني، مهند الصبحي، وليد اليوبي، رمزي دكمان، أحمد حجيريني، محمد عماش، علي الأصقه، سعد العلي، يحيى طميحي، محمد العجمي، عبدالإله المساعد، وليد صفحي، عبدالرحمن مثرم، عبدالعزيز البقعاوي، عبيد الشمري، حسام كعمان.

من جانبه تحدث مدير المنتخب عبدالمحسن المعمر، عن المعسكر قائلًا إن هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج الفني الإعدادي الذي يسبق البطولة العربية المتوقع إقامتها في شهر مارس المقبل.

وتمنى المعمربأن يحقق هذا المعسكر الفائدة المرجوة من إقامته وأن يحقق اللاعبون أقصى درجات الاستفادة الفنية منه لينعكس بشكل إيجابي في المشاركات الرسمية .

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:59 PM

أخضر الشاطئية يقيم معسكرًا إعداديًا في منطقة جازان

تحضيرًا للمشاركات المقبلة وبمشاركة 20 لاعبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية القريبة المقبلة، وذلك من خلال إقامته معسكر إعدادي في منطقة جازان خلال الفترة من 25 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل.

وكان المدير الفني للأخضر (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، قد اختار (20) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: صالح القرني، مبارك الدوسري، محمد خاتم، خالد وهيب، ماجد شمهاني، مهند الصبحي، وليد اليوبي، رمزي دكمان، أحمد حجيريني، محمد عماش، علي الأصقه، سعد العلي، يحيى طميحي، محمد العجمي، عبدالإله المساعد، وليد صفحي، عبدالرحمن مثرم، عبدالعزيز البقعاوي، عبيد الشمري، حسام كعمان.

من جانبه تحدث مدير المنتخب عبدالمحسن المعمر، عن المعسكر قائلًا إن هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج الفني الإعدادي الذي يسبق البطولة العربية المتوقع إقامتها في شهر مارس المقبل.

وتمنى المعمربأن يحقق هذا المعسكر الفائدة المرجوة من إقامته وأن يحقق اللاعبون أقصى درجات الاستفادة الفنية منه لينعكس بشكل إيجابي في المشاركات الرسمية .

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