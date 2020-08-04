وزير الصحة اللبناني: 30 قتيلاً و3 آلاف جريح في انفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن لدى وصوله اليوم إلى مستشفى الروم في بيروت مقتل 30 شخصًا، وسقوط 3000 جريح، نتيجة الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت اليوم.

وقال في تصريح له اليوم: "لا أعرف ماهية المفرقعات. ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".