وسط احترازات وقائية مشددة.. "سجون جازان" تحتفل بالعيد مع نزلائها

تفعيل مبادرة "وجدانية" عوضًا عن إيقاف الزيارات العامة خلال 3 أيام

نظَّمت مديرية السجون بمنطقة جازان في أول أيام عيد الفطر المبارك حفل معايدة لنزلائها في جميع إداراتها بالمدن والمحافظات التابعة لها.

جاء ذلك بمتابعة من مدير سجون المنطقة، العميد عيضة بن معيض المالكي، وعدد من ضباط سجون المنطقة ومديري الفروع، وسط الكثير من الاحترازات الوقائية.

وتخلل الحفل الرئيس الذي أُقيم في الإصلاحية كلمة وقصيدة شعرية للنزلاء، عبّروا من خلالها عن سعادتهم بهذه المعايدة التي أضفت لواقعهم بهجة وروحًا وانتماء لهذا الوطن المعطاء. وتوجهوا بوافر الشكر والتقدير للقيادة التي أولتهم اهتمامًا واسعًا، مكَّنهم من الشعور بفرحة العيد.

من جانبه، ألقى مدير سجون المنطقة، العميد عيضة المالكي، كلمة بهذه المناسبة، بيّن من خلالها حرص القيادة ممثلة في المديرية العامة للسجون على رعاية النزلاء الرعاية التامة، وتفرُّدها بما تقدمه للنزلاء.

يُذكر أن سجون المنطقة تعتزم خلال أيام العيد الثلاثة العمل على تفعيل مبادرة "وجدانية"، التي تستهدف إيصال بعض الرسائل والهدايا لأسر النزلاء؛ وذلك عوضًا عن إيقاف الزيارات العامة الذي تم العمل به منذ بداية جائحة كورونا وقايةً للجميع.